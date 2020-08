Koliko je bitan i kako funkcioniše kompresor klime

Ljetne temperature toliko su visoke zadnjih godina da je jednostavno nemoguće preživjeti ovo godišnje doba bez dobrog klima uređaja u vozilu, tim više što se u malom, zatvorenom prostoru automobila koji se ostavi na suncu, temperatura može podići i na 50°C pa ulazak u takvo vozilo zapravo više podsjeća na ulazak u pakao.

Dakako, otvaranje prozora može pomoći, međutim u vožnji se tako stvara propuh koji je veoma neugodan.

Kada sagledamo sve ovo, onda shvatamo i da je klima postala i jedan od važnijih faktora sigurnosti u saobraćaju te su prošla vremena kada se ona smatrala isključivo luksuzom.

Za pravilan rad klima uređaja najvažniji je kompresor klime. On zapravo pokreće motor i istovremeno stvara pritisak na rashladni plin (freon). Kako se plin kompresuje, tako mu rastu temperatura i pritisak te se takav plin pod pritiskom mora dovesti do hladnjaka, odnosno kondenzatora. Ondje se događa hlađenje plina na temperaturu okoline. Ovako se dobije plin pod pritiskom, ali i ohlađeni plin koji se sada ekspandira, odnosno širi, zbog čega mu temperatura dodatno opada. Ovakav plin preko izmjenjivača topline hladi zrak koji se nalazi u okolini te ovako ohlađen zrak ulazi u kabinu, a sve to mi osjećamo kao ugodno hlađenje. Dakle, iz cijelog ovog principa hlađenja klima uređajem možemo zaključiti kako je kompresor glavni dio i ako on dobro ne radi, ni hlađenje nije učinkovito.

Kompresori su napravljeni da traju dugo, ali ipak često se događa da pregore. Najčešće se to događa zbog korozivnog djelovanja kiselina. Pokazalo se da se djelovanjem raznih procesa u klima uređaju, odnosno kompresoru, stvaraju kiseline koja ga onda nagrizaju dok ne dođe do pregorijevanja. Naime, u kompresoru postoji ulje, razna rashladna sredstva, ali i katalitički materijali kao što su čelik i bakar te i voda, a sve ovo zajedno ima uticaj na stvaranje kiseline. Zbog svega ovoga potrebna je stalna briga za kompresor klime, što znači i redovne posjete kvalitetnom majstoru.

Tipični kompresori su klipni kompresori koji imaju stalan volumen tlačenja. Ovakvi kompresori imaju pogonsku ploču koja je nagnuta, a klipnjače se povlače u ciklusima ili guraju klipove. Također, na remenici se nalazi elektromagnetsko kvačilo, a njegova je zadaća upravljanje kompresorom te cijelim prostorom hlađenja. Kvačilo, odnosno njegovo uključivanje i isključivanje određuje temperaturu stlačenog tlaka na izlazu.

Za dobar rad kompresora važno je koristiti tačno naznačeno ulje. Posebno se treba čuvati univerzalnog ulja ili raznih uljnih mješavina jer dokazano izazivaju kvarove na kompresoru. Univerzalna ulja i razne uljne mješavine imaju različit viskozitet u odnosu na preporučena ulja, a to vodi do lošeg podmazivanja, pojačanog habanja i oštećenja dihtunga. Ovo je veoma važno i kod garancija. Naime, ako se u kompresoru koristi drugačije ulje od originalnog, u slučaju kvarova garancija neće vrijediti. Visokokvalitetna ulja za kompresor su higroskopska, odnosno upijaju tekućinu i iz tog razloga moraju biti dobro zatvorena. Važno je znati i da se ova ulja ne smiju miješati s nekim drugim tekućinama jer može doći do strujnog udara opasnog za život.

Što treba znati o korištenju klime?

Potrebno ju je redovito provjeravati kod majstora, odnosno to je barem jednom u dvije godine. Dobar majstor može uočiti neke nepravilnosti u radu kompresora, odnosno stvara li se u sistemu kiselina koja može dovesti do pregorijevanja.

Palite klimu cijele godine, a ne samo po ljeti. Naime, i tokom hladnijih mjeseci dobro je upaliti klima uređaj na desetak minuta i to jednom u mjesec dana kako bi čitav sistem bio podmazan i kako bi ulje normalno odradilo svoj posao.

Prije nego ugasite vozilo, oko dvije minute prije toga ugasite svoj klima uređaj u vozilu te stavite ventilatore na maksimum. Ovo je veoma važno kako bi se spriječila kondenzacija u sistemu hlađenja, odnosno da se cijeli sistem isuši prije nego se motor ohladi.

Ako vam auto duže vrijeme radi u leru, ugasite klima uređaj. Naime, motor u leru znači da vrlo vjerovatno plin neće moći dovoljno dobro raditi jer je u tom stanju kompresoru veoma teško raditi.

Provjerite uputstva i pridržavajte ih se kada se radi o preporučenoj temperaturi u određenim vremenskim uslovima jer tako će kompresor raditi optimalno i neće se previše naprezati.

Izvor: Silux.hr