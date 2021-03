Koji automobili najmanje gube na vrijednosti? Poredak od gotovo 90 modela

Na automobilima uvijek gubite novac, ali na nekima više, a na nekima manje. Ovako padaju cijene najčešće kupovanih automobila na BiH tržištu.

Poredak od gotovo 90 modela u 10 klasa;

Pretpostavke prihvaćene za izračune: automobil kupljen u izložbenom salonu, trogodišnja upotreba, godišnja kilometraža od 20.000 km, popularna varijanta opreme i benzinski motor slične snage;

Umanjenje vrijednosti jedan je od ključnih faktora u ukupnoj ravnoteži operativnih troškova. Važnije je nego što se čini na prvi pogled;

Pad vrijednosti postaje očit tek kada se vozilo preproda, a onda vam slijedi tužno iznenađenje.

Gubitak vrijednosti ključni je faktor u ukupnoj ravnoteži operativnih troškova automobila, posebno kada kupujemo novi ili gotovo novi automobil. To je polovina (da, nije greška!) svih troškova povezanih s korištenjem vozila kupljenog u izložbenom salonu i korištenog 3 godine.

Pod pretpostavkom da vozite 20.000 km godišnje, izračunajte troškove goriva, osiguranja i obavezne usluge servisa, a zatim ih saberite. Toliko će “koštati” gubitak vrijednosti automobila kupljenog u izložbenom salonu nakon spomenute 3 godine rada i prevladavanja 20 hiljada kilometara godišnje

Ne zaboravite amortizaciju (gubitak vrijednosti)

Nažalost, često zaboravimo na gubitak vrijednosti jer s njim ne dolazimo u direktan kontakt. Pad vrijednosti postaje očit tek kad se vozilo preproda, a onda to predstavlja tužno iznenađenje. Stoga se toga morate sjetiti prilikom kupovine svakog automobila – i polovnog i novog u prodajnom salonu. Pogotovo novo, jer najviše gubite na novim vozilima. Mnogo je novca koji morate platiti za udobnost, konfigurisanje automobila prema vlastitom ukusu i bez rizika od kupovine havarisanog, a naknadno napravljenog vozila.

Situacija je malo drugačija na tržištu polovnjaka, jer se faktori koji utiču na vrijednost automobila mijenjaju. U automobilu koji traje nekoliko godina cijena pada puno sporije nego na novom. Dakle, vrlo je isplativo kupiti automobil star 3 godine, ali samo pod uslovom da se radi o automobilu bez nedostataka, koje preprodavci pametno sakrivaju. U tom slučaju kupujete automobil dobar "ko zvono", popravljen i s vraćenom kilometražom, koji će se nakon par godina korištenja teško preprodati, a ovi nedostatci će značajno smanjiti njegovu vrijednost. Međutim, ovo je samo retoričko pitanje, zbog čega smo se u našem poretku usredotočili samo na automobile kupljene u izložbenom salonu.

Provjerili smo najpopularnije modele na BiH tržištu. Pretpostavke? Automobil kupljen u izložbenom salonu, trogodišnje razdoblje rada, godišnja kilometraža od 20 hiljada kilometara. Za izračune smo uzeli prosječnu vrijednost automobila u popularnim verzijama opreme i s benzinskim motorima slične snage. Sve to kako bi se što tačnije prikazale stvarne razlike između modela kako unutar istog segmenta, tako i između automobila različitih klasa. Ukupno: 10 segmenata i gotovo 90 modela! Evo rezultata.

Segment A – gubici su mali, iako postotni gubitak nije nimalo nizak!

A segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Toyota Aygo -40,6% 2. Fiat 500 -41,5% 3. Volkswagen Up! -42% 4. Kia Picanto -42,5% 5. Hyundai i10 -43% 6. Fiat Panda -43,7% 7. Citroen C1 -44%

Iako postotak gubitka vrijednosti nije najmanji među najmanjim vozilima, na tim ćete automobilima izgubiti najmanje novca. Zašto? Pretpostavimo da automobil kupite za 25,000 marka, a nakon 3 godine gubitak će iznositi 40%, dolazimo do vrijednosti od 15 hiljada maraka. Ako automobil košta 100.000 maraka, a također će izgubiti 40 posto, ispariće … 40 hiljada maraka. Dakle, računica je jednostavana! Također, prilikom kupovine malog automobila nakon nekoliko godina na tržištu polovnjaka možete računati na mali pad cijene, naravno, pod pretpostavkom da pronađete dobar primjerak s razumnom kilometražom i bogatom opremom, što je u slučaju malih vozila veoma teško.

Prva tri mjesta na ljestvici malih automobila nisu iznenađenje. Toyota Aygo ima etabliranu poziciju na tržištu i ima stalnu vrijednost. U svakom slučaju, pozitivnu percepciju japanske marke potvrđuje očito slabiji rezultat Citroena C1, koji je, uostalom, dizajnerski blizanac Ayga. Fiat 500, pored prolaska vremena, također se dobro drži – to je izdržljiv i jednostavan automobil, a još uvijek šarmira svojim osobnim šarmom. Na trećem mjestu, mali predstavnik Volkswagena, a približavaju se i korejski automobili – Picanto i i10.

Segment B – u ovom su segmentu male razlike!

B segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Toyota Yaris -37,4% 2. Dacia Sandero -38% 3. Škoda Fabia -38,2% 4. Volkswagen Polo -38,3% 5. Hyundai i20 -38,4% 6. Kia Rio -38,5% 7. Opel Corsa -38,7% 8. Renault Clio -38,8% 9. Suzuki Swift -39,4% 10. Ford Fiesta -39,6%

Razumna nabavna cijena, razumni operativni troškovi (uključujući potrošnju goriva, uslugu, osiguranje) i stabilan i pristojan gubitak vrijednosti – automobili B segmenta imaju brojne prednosti. Štaviše, prosječni postoci slični su u gotovo kod svih navedenih primjeraka, jer se ni rezultat Toyota Yarisa, iako nešto bolji, ne razlikuje bitno od ostalih automobila – peti Hyundai i20 gubi samo jedan postotni bod.

Svejedno, iako prvo mjesto Toyote Yaris nije iznenađenje (automobil već godinama savršeno drži cijenu i vrlo je popularan na primarnom i sekundarnom tržištu), druga pozicija Dacie Sandero može se smatrati iznenađenjem. Međutim, moramo istaknuti da je za izračun korištena nova generacija Sandera, koja je u usporedbi s prethodnikom puno bolja – zanimljiv izgled, naprednija tehnologija i sve po prihvatljivoj cijeni. Škoda Fabia upotpunjuje pobjedničko postolje. Na daljnjim mjestima: Volksagen Polo, zatim dvoje mališana korejskih proizvođača (ovdje se može vidjeti sličnost s A segmentom), zatim: Corsa, Clio, Swift i Fiesta. Citroen, Peugeot

Segment C – kompaktne vrijednosti još uvijek su stabilne

C segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Volkswagen Golf -34,9% 2. Škoda Octavia -35,5% 3. Toyota Corolla -35,7% 4. Hyundai i30 -37% 5. Peugeot 308 -37,3% 6. Kia Ceed -37,5% 7. Opel Astra -37,6% 8. Mazda 3 -37,9% 9. Renault Megane -38% 10. Fiat Tipo -38,2%

Kompakti su godinama prepoznati na BiH tržištu. I ne čudi, jer su to univerzalni automobili, u mnogim pogledima: korisne vrijednosti, troškovi usluge, rad i cijena. Uz to, u ovom segmentu već možete računati na veliki izbor modela, široku paletu motora, kao i opremu koja je donedavno bila rezervirana za automobile srednje i više klase. Stoga ne treba čuditi da automobili iz segmenta C imaju stabilnu vrijednost i – sve dok su u dobrom stanju i nemaju veliku kilometražu – relativno brzo pronalaze novog vlasnika.

Prvo mjesto zauzo je Volkswagen Golf, koji je u BiH oduvijek popularan na tržištu polovnjaka – uvijek će se naći ljudi spremni kupiti Golfa, a magnet za kupce je velika izdržljivost. Škoda Octavia – druga – iskušava kupce na malo drugačiji način. Riječ je o korisnom automobilu s dobro poznatom tehnologijom koji savršeno udovoljava potrebama BiH porodica. A najniža stepenica postolja ide Corolli. U prvih deset ulaze još: Mazda 3, Tipo, Ceed, Astra, i30, Megane i 308- razlike između ovih modela su malene.

Segment D – gubitak u odnosu na normalu, ne zaboravite kamate

D segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Škoda Superb -38,4% 2. Volkswagen Passat -39% 3. Audi A4 -39,2% 4. Opel Insignia -39,9% 5. Mazda 6 -40,2% 6. Volvo S60 -40,6% 7. Mercedes C klase -41,1% 8. BMW serije 3 -41,4% 9. Ford Mondeo -41,8% 9. Peugeot 508 -41,8%

Ne tako davno, automobili srednje klase, osim kompaktnih vozila, zaiskrili su i na ljestvici prodaje. Kupljeni u izložbenom salonu, ili ciljano uvezeni, prilično su dobro zadržali svoju vrijednost. To se do danas nije bitno promijenilo, iako je širenje SUV-ova, koji imaju sličan omjer cijene i dobi, više štetilo nego pomoglo (u početku je bilo umanjeno, jer se radi o automobilima malo drugačije prirode). Svejedno, lijepi i njegovani primjerci i dalje su na cijeni i stvarno se dobro prodaju, a najveća prednost im je velika iskoristivost kabine i prtljažnika. Stoga ih najčešće cijene očevi porodica i prodajni predstavnici.

Škoda Superb koja ima ogroman prtljažnik (posebno karavan) izvrsno funkcioniše u takvim situacijama. Češki transportni brod zauzeo je 1. mjesto – nakon 3 godine i pređenih 60 000 kilometara ima gubitak vrijednosti od samo 38,4 posto. Drugo mjesto pripalo je VW Passatu. Ovaj se model vrlo dobro drži unatoč protoku vremena. S druge strane, treće mjesto zauzeo je rođak Audi A4, koji je možda transportno inferioran u odnosu na prva dva modela, ali je cijenjen zbog trajnosti (posebno elektrike i mehanike). Insignia je na 4. mjestu, slijede Mazda 6 i Volvo S60.

Crossover segment – veliko zadržavanje vrijednosti!

Crossover segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Audi Q2 -31,3% 2. Toyota C-HR -34,6% 3. Volkswagen T-Roc -34,7% 4. Škoda Kamiq -34,9% 5. Hyundai Kona -35,1% 6. Ford Puma -35,6% 7. Renault Captur -35,8% 8. Mazda CX-3 -36,1% 9. Kia Stonić -36,8% 10. Suzuki Vitara -37,8%

Ovo je segment koji se najdinamičnije razvija u posljednje vrijeme! Crossoveri su posebno poželjan proizvod i trenutno su vrlo popularni – vrlo se dobro prodaju u salonima, među polovnim automobilima. Potencijalnim kupce ne odvraća ni relativno visoka nabavna cijena. Crossoveri se kupuju zbog stila, mode. Ovi su automobili jednostavno trendi. A budući da je velika potražnja, a automobili se prodaju poput vrućih kolača, nema smisla odstupiti od cijene, stoga je gubitak vrijednosti vrlo nizak.

Audi Q2 izborio je neospornu pobjedu (u ovoj klasi i u cijelom poretku!) I osvojio naslov “Prvak 2021”. Rezultat je bio 31,3 posto što ostavlja nevjerovatan utisak. Mnogi automobili 30 posto vrijednosti ne gube nakon 3, već nakon 2 godine tržišne karijere. Toyota C-HR druga – ima nešto lošiji rezultat, ali je i dalje u prednosti u usporedbi s ostalim segmentima. Volkswagen T-Roc svrstan je na treće mjesto postolja. Zatim: Škoda Kamiq, Hyundai Kona, Ford Puma, Nissan Juke i Renault Captur – razlika u gubitku vrijednosti između dva modela je unutar jednog postotnog boda. Mazda CX-3, Stonić i Vitara nisu puno gori.

Srednji terenci – ni na njima nećete izgubiti puno

Srednji terenci Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Hyundai Tucson -32,6% 2. Škoda Karoq -33% 3. VW Tiguan -33,3% 4. Seat Ateca -34,2% 5. Toyota RAV4 -34,5% 6. Nissan Qashqai -34,9% 7. Ford Kuga -35,1% 8. Kia Sportage -36,1% 9. Volvo XC40 -36,8% 10. Dacia Duster -37,2%

U ovom segmentu možete računati na lagani pad vrijednosti izražen u postotku. Svejedno, donedavno su SUV-ovi srednje veličine bili vrlo popularni na sekundarnom i primarnom tržištu i vrlo su dobro zadržali svoju vrijednost. Nakon pojave crossovera na tržištu, koji su u osnovi preko noći postali posebno poželjna roba, interes za automobile ovog segmenta lagano je opao, iako se i dalje vrlo dobro prodaju. I danas je tako, zato je gubitak vrijednosti vrlo mali.

Pobjednik u ovoj kategoriji je Hyundai Tucson (predviđen za novu generaciju automobila), na koji ne utiče samo veliko zanimanje za ovaj model, već i razumno izračunata cijena i petogodišnj garancija. Drugo mjesto za Škodu Karoq, koja nakon 3 godine i 60,000 pređenih kilometara gubi samo 33% . Ovdje vrijedi napomenuti da su oba modela u ukupnom poretku osvojila 2. odnosno 3. mjesto – čestitamo! VW Tiguan postavljen je odmah iza postolja u ovom segmentu. Toyota RAV4 zauzima visoku poziciju, u prvih deset također su: Qashqai, Kuga, Sportage i Duster.

Veliki SUV-ovi – iznenađujuće nizak pad vrijednosti

Veliki SUV Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Volvo XC60 -35,9% 2. Škoda Kodiaq -36,2% 3. Audi Q5 -37,3% 4. Hyundai Santa Fe -40,5% 5. Nissan X-Trail -41,2%

Stabilan i relativno nizak gubitak vrijednosti u ovom segmentu samo potvrđuje koliko su SUV-ovi popularni na tržištu, jer je kao što vidite pad vrijednosti izražen u postotcima – na vrlo sličnom nivou kao i kod SUV-ova srednje veličine. Naravno, u usporedbi s njima izgubićete više novca, jer za pristojno opremljen automobil iz ovog segmenta, prestižan i s moćnim (ali ne i najsnažnijim!) Motorom ispod haube, često morate platiti 100,000 maraka. (u srednjim SUV-ovima cijena je otprilike 50 hiljada niža), što znači da nakon 3 godine i 60 hiljada kilometara smanjenje vrijednosti iznosiće oko 40,000 maraka. Ali dobro, to su čari vožnje velikog SUV-a. Za utjehu: u slučaju luksuznih automobila (terenaca, a posebno limuzina) gubici su još veći.

Volvo XC60 zauzima prvo mjesto u ovom segmentu. Ovaj je model vrlo popularan na tržištu. To se odnosi i na prvu i na drugu (trenutnu) generaciju automobila. Na drugoj poziciji – Škoda Kodiaq. To je zdravorazumski tip, s ogromnim interijerom, ogromnim prtljažnikom, koji se nudi po atraktivnoj cijeni. Audi Q5 upotpunjuje pobjedničko postolje.

Luksuzni SUV-ovi – skupi za kupovinu i održavanje

Luksuzni SUV Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Porsche Cayenne -35% 2. Mercedes G klase -35,1% 3. Toyota Land Cruiser -37,3% 4. Volkswagen Touareg -39% 5. BMW X5 -39,7% 6. Audi Q8 -40,3% 7. Mercedes GLE -41,2% 8. Audi Q7 -41,5% 9. Volvo XC90 -42,2%

Gledajući postotni gubitak vrijednosti u segmentu luksuznih SUV-ova, ovo je izgleda u redu. Međutim, ako izračunate koliko novca gubite na tim automobilima, vrijednosti će vas staviti na mjesto. Čak i ako izračunamo pad vrijednosti za najbolji Porsche Cayenne i verziju S, koji u bazi koštaju nešto više od 191,380 maraka , a nakon naknadne ugradnje (potencijalni kupci takvih automobila ne žale zbog dodataka) cijena doseže približno 250,000 maraka, to je nakon 3 godine i 60 hijada kilometara izgubićete njihovu vrijednost, imajte na umu … 75 hiljada maraka. Puno, čak i puno, premda su – kako tvrde prodavači takvih automobila – kupci imućni ljudi i u osnovi ih ne zanima gubitak vrijednosti.

Analiza rezultata na prvi pogled pokazuje da, iako je gubitak vrijednosti između prvog Cayena i drugog Mercedesa G-klase samo 0,1 postotni bod, Volvo XC90, koji je na devetom mjestu, već ima gubitak od gotovo 8 posto u odnosu na vođu. Treći je Volkswagen Touareg. Četvrto mjesto pripalo je Toyoti Land Cruiser, koja godinama ima vjerne kupce, a slijede BMW X5, Audi Q8, Mercedes GLE i Audi Q7.

Segment E – pad vrijednosti unutar zdravog razuma

E segment Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Toyota Camry -37,8% 2. BMW serije 5 -38,7% 3. Volvo S90 -38,9% 4. Audi A6 -39,2% 5. VW Arteon -40%

Sve zavisi o vašem gledištu! Ako kupite novi BMW serije 5, koji želite pokazati vašim prijateljima, i potrošiti 100,000 maraka, čak i pretpostavljajući pad vrijednosti na razumnom nivou od 38,7 posto. izgubićete puno novca, ali u slučaju Camry (to je svojevrsna poveznica između klasa D i E), za koju ćete u bogatoj izvršnoj verziji platiti manje od 80,000 maraka, izgubićete puno manje. Volvo S90 je na trećem mjestu, ispred Audija A6 i VW Arteona, i Mercedesa E-klase (6. mjesta), što će za mnoge možda iznenaditi. Međutim, to nas ne čudi, jer je interes za automobile švedske marke zadnjih godina relativno velik na BiH tržištu.

Luksuzne limuzine – udobne, prestižne, skupe!

Luksuzne limuzine Mjesto Model Gubitak vrijednosti 1. Mercedes S klase -41,7% 2. Porsche Panamera -42,6% 3. Audi A8 -44,5% 4. BMW serije 7 -46,7%

Prvo morate skupo platiti luksuzne limuzine u izložbenom salonu, a zatim morate uzeti u obzir velike operativne troškove i … vrlo velik gubitak vrijednosti! Da, u slučaju prvog Mercedesa S-klase i automobila koji zauzima drugo mjesto, Porsche Panamere, postotni gubitak vrijednosti nije previsok (posebno za ovaj segment), ali na četvrtom mjestu BMW-a serije 7 izgubićete gotovo 50 posto! Ako uzmemo u obzir da cijena nove “sedmice” kreće od preko 170,000 maraka, a nakon naknadne ugradnje i odabira motora snage koja daje zadovoljstvo u vožnji, vinuće se na nevjerovatnih 280,000 maraka, račun je jednostavan – nakon 3 godine i prelaska 60 hiljada kilometara izgubit ćete gotovo 100,000 maraka. Iskreno, u ovom segmentu neće biti jeftino!

