Kočnice na automobilima: Zašto dolazi do pojave vibracija?

U slučaju vibracija na kočnicma preporučujemo vam odlazak u servis jer se može raditi o ozbiljnim kvarovima koji mogu imati uticaj na sigurnosne performanse automobila, prenosi RevijaHAK.

Zašto se automobil trese dok kočite? Ne treba biti preveliki dijagnostičar da biste došli do zaključka da je vjerovatno problem u kočnicama. Što mogu biti razlozi tome, odnosno koji su to problemi s kočnicama koji vode do vibracija?

U kočionom sistemu automobila čeljust kočnice vrši pritisak na kočionu pločicu koja se steže na kočionom disku. Iskrivljeni kočioni diskovi pojavljuju se kada su čeljust i podloga na rotor naneseni pod nejednakim pritiskom ili kada se disk toliko zagrijao da se metal iskrivio. Kad zakočite nakrivljeni disk, automobil će se zatresti jer metal više nije ravan. Nekoliko agresivnih kočenja na autoputu i postoji velika vjerovatnost da će vam se disk deformisati.

Zaglavljena kočiona čeljust može stvoriti trešenje kada pritisnete kočnice jer na diskove vršite neravnomjeran pritisak.

Ako vazduh uđe u kočiono crijevo, može stvoriti neravnomjeran pritisak na kočionim čeljustima i pločicama, što može dovesti do podrhtavanja automobila kada pritisnete kočnicu.

Vaša prosječna pločica kočnice izrađena je tako da traje oko 80.000 kilometara, iako stilovi vožnje, upotreba i spoljni uticaji utiču na njihovu dugotrajnost. Jaka zaustavljanja, oštra kočenja mogu uticati na zdravlje vaših kočionih pločica. Ostale varijable uključuju neispravne čeljusti kočnica ili ostavljanje automobila bez vožnje na više od godinu dana. Kao takva, istrošena pločica kočnice ili pločica koja je s vremenom postala asimetrična, mogla bi stvoriti pulsirajući osjećaj i prouzrokovati podrhtavanje prednjeg dijela automobila kada pritisnete kočnicu.

Kada su bubnjevi na starijim vozilima izvan okvira ili neravnomjerno istrošeni, pritiskanjem kočnica može doći do vibracija na upravljaču vozila.

Izvor: Revija HAK