Kako prepoznati dotrajale kočnice na automobilu?!

Vibracije i sporije ‘primanje’ kočnica znak su dotrajalosti kočionih pločica. Dodatni uzrok vibracija može biti i deformacija diska, prenosi RevijaHAK.

Da vam pokušamo objasniti da su kočnice važne za vaš automobil to bi otprilike bilo kao da uzvišeno tvrdimo da bez kisika ne možete živjeti. Uglavnom, kako prepoznati da kočnice funkcionišu s bitno smanjenim performansama?

Jedan od simptoma je vizualni, upali li vam se signalna lampica za kočnice na instrumentnoj ploči automobila to je znak da nešto nije u redu i ostane li uključena obavezno posjetite mehaničara.

Škripanje kočnica drugi je simptom. Pojavi li se ovo neugodno auditivno upozorenje nakon nekog vremena, vrijeme je da potražite broj mehaničara i upitate ga za slobodan termin. Velika je vjerovatnost da su izlizane kočione pločice.

Spužvasti osjećaj na pedali kočnice može nastati zbog izlizanih pločica, ali i neispravnog glavnog kočionog cilindra ili curenja ulja kočnica.

Kod kočenja vam automobil zanosi u jednu stranu – to se može dogoditi zbog toga što jedna kočiona čeljust snažnije pritišće tijekom kočenja. Postoji vjerovatnost i da je oštećeno kočiono crijevo.

Javi li se neugodan miris u kojem ćete prepoznati metalnu aromu jedna je opcija da se radi o spojci, a druga da je on povezan s kočnicama. Izađite van iz vozila i probajte utvrditi radi li se kočnicama (dovoljno je sagnuti se kod svakog točka i upotrijebiti čulo mirisa). Ako su u pitanju kočnice, vjerovatno se jedna od njih zaglavila u tom slučaju nije pametno nastaviti dalje s vožnjom. Jedna od opcija je da ste zaboravili do kraja spustiti ručnu kočnicu pa to učinite naknadno i pričekajte malo da se kočnice ohlade.

Izvor: HAK