Kako poboljšati učinkovitost kočnica?

Ako upitamo vozače kakve su im kočnice, većina će odgovoriti da dobro rade. U globalu, kočnice ili rade ili ne, a ako ne rade, znamo kakve su posljedice. Međutim, nije istina da kočnice koje rade uvijek dobro rade.

Samo nemarni vozači oglušiće se na znakove koje im njihovo vozilo šalje prije nego se kočnice do kraja ne pokvare.

Moderni automobili imaju disk kočnice i to na prednjim točkovima, a ponekad i na zadnjim. Glavne komponente ovakvih kočnica su pakne, kalibarski set s klipom te rotor. Ovakve kočnice se same podešavaju, odnosno kalibarski set se može pomicati sa jedne strane na drugu i pomiče se prema centru svaki puta kada se pritisne kočnica.

Starija vozila imaju dvoklipne ili četveroklipne kočnice s fiksiranim kalibarskim setom. S obje strane rotora jedan ili dva klipa tada guraju pakne prema rotoru. Ovakve kočnice nisu pretjerano pouzdane, a pri tome su i skuplje pa nije ni čudo da su zamijenjene novim setom na modernim vozilima.

Zbog čega je potrebno poboljšati kočenje u automobilu? Dva su razloga za to: 1. Nedovoljna kočiona sila – vozilo nema dovoljno snage da se zaustavi pri brzini u kojoj se kreće u datom trenutku; 2. Pretjerano slabljenje kočnica – nakon određenog vremena korištenja, osjeti se oslabljeno kočenje.

Šta je potrebno napraviti kako bi se poboljšalo kočenje? Prije nego postanete previše uzbuđeni oko toga kako je moguće poboljšati performanse vaših kočnica, treba znati da vam ulaganje u bolje kočnice ne znači ništa ako imate loše gume i vješanje. Dakle, kako to obično biva, jedno vuče drugo pa ako ste usvojili ovu informaciju, evo nekoliko načina kako možete poboljšati svoje kočnice:

1.Povećajte radijus diska – ako je površina diska veća, i sila pritiska se raspoređuje po većoj površini, čime je kočenje bolje. Zapravo se povećava udaljenost od centra diska, što je dobra stvar kod kočenja.

2.Povećajte broj ili veličinu klipova u kočnicama – kada se poveća njihov broj ili veličina znači da se povećava i površina na koju se prebacuje određeni pritisak. Kada je pritisak konstantan, a poveća se područje na koje se prebacuje, povećat će se i sila koja je korištena.

3.Pojačajte pritisak na papučicu – mnogi koče samo lagano dodirujući papučicu kočnice i to nikada do kraja. Ovako zapravo nikada cijeli sistem ne dovodimo do kraja, do onih performansi za koje je sposoban. Stoga ako se papučica stisne do kraja, povećaće se i sila koja djeluje na kočioni sistem te će i on bolje zakočiti.

A kako možemo spriječiti pretjerano slabljenje kočnica?

Evo nekoliko načina za to:

Veći rotori – ako se poveća promjer rotora na kočnicama, to znači da imate više mase na koju će se prenijeti toplota. Ovo će smanjiti slabljenje kočnica, ali samo pod pretpostavkom da vam hlađenje kočionog sistema dobro radi.

Rotori s ventilima – ovo je jedan od najboljih načina hlađenja kočnica jer omogućuje protok vazduha u centru rotora. Rotore s ventilima sve češće imaju nova vozila s disk kočnicama na prednjim kotačima.

Rotori s prorezom – svrha proreza i sličnih otvora na rotoru kočnica jest da kroz njih prolaze gasovi te sitne čestice koje se stvaraju prilikom procesa kočenja. Kada god se pojave gasovi i sitne čestice oni onemogućavaju savršeno prijanjanje pakne uz rotor pa se time i slabi efekat kočenja. Postoje rotori s prorezima i oni s rupama, ali pokazalo se da su oni s prorezima mnogo bolji nego s rupama jer rotori s rupama prije otkazuju.

Dobre pakne – postoje one koje bolje rade na visokim temperaturama, ali zato im treba mnogo vremena da se zagriju prilikom niskih temperatura i obrnuto. Postoje pakne koje operišu pod najrazličitijim temperaturnim uslovima pa ovo treba uzeti u obzir u zavisnosti o klimatskim uslovima u kojima se vozilo koristi.

Cijevi za hlađenje kočnica – ovo možda zvuči kao naučna fantastika, ali cijevi za hlađenje kočnica se već koriste u sportskim, trkaćim automobilima te se pokazalo da su dobre i za klasične automobile. Sistem je jednostavan i zapravo dovodi hladan vazduh direktno do rotora, što dovodi do boljeg rada cijelog sistema.

Na kraju, naravno ne smijemo zaboraviti ni redovan servis te praćenje zvukova na vozilu prema kojima sami možemo detektovati da su nam kočnice pri kraju. Kod kočnica je najčešća vrsta servisa promjena pakni. Kod disk kočnica pakne imaju tako zvani indikator habanja koji izgleda kao komad metala. Kad se zbog korištenja, tj. trenja istroši određena količina materijala, indikator habanja će dotaknuti disk i pri tome stvoriti pišteći zvuk. Ovo je jasan znak da što prije treba otići kod mehaničara i promijeniti pakne.

Ako se pakne dugo ne promijene, doći će do oštećenja rotora. Tada se rotor zapravo izobliči zbog struganja po njemu i jedini način da se spasi jeste da se sastruže dio materijala od kojeg je napravljen. Međutim, ovo znatno smanjuje njegov vijek te ovu metodu treba praktikovati samo kada je nužno.

(Silux.hr)