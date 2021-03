Kako izgleda prvi Peugeot sa novim logom

Ovih nekoliko sekundi iskoristili su fotografi.

Ne znamo da li je fotografije snimio radnik transportne firme ili se možda “car paparazzi” specijalizovan za lov na nove modele automobila, zatekao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Važno je da zahvaljujući portalu Auto car možemo vidjeti kako izgleda novi Peugeot 308 bez kamuflaže, gotovo u ponom sjaju. Gotovo, jer cerada pokriva zadnju stranu.

Izložen je najvažniji, tj. prednji dio automobila. Možete primjetiti izvrstan lak. Dobro je što se ovakve boje vraćaju u modu, a pojam “zeleni automobil” ne opisuje samo one koji su električni.

Logotip takođe skreće pažnju. Novi Peugeot 308 je prvi model marke s retro. Zanimljivo je da se logo nalazi i na bokovima automobila. .

Tamnije alu felge i agresivno oblikovani branici otkrivaju da Peugeot malo agresivnijim dizajnom namjerava osvojiti srca malo mlađih kupaca. Cijeli automobil liči na trenutni 208, što je kompliment.

Treća generacija Peugeota 308 će biti dostupna kao hatchback i karavan (ako sanjate o povratku CC verzije? Odustanite od snova!). U benzinskoj, dizelskoj i hibridnoj verziji. Najsnažnija verzija zvaće se PSE. Poznati GTI “brend” stvar je prošlosti svakog modela koji nije model 208. U malom Peugeotu tako će se zvati vjerovatno najsnažnija varijanta.

Novi Peugeot 308 bez kamuflaže zasad je prava rijetkost. Službena premijera će se održati vjerovatno krajem ove godine.

Za sada možemo samo zamišljati zadnji dio karoserije i nadati se da će sljedeći put predserijski automobil pokušati u rikverc utovariti na šlepu, s uklonjenom ceradom. Fotografi to čekaju, a ko čeka i dočeka.

