Italijanske carinske vlasti su zaplijenile ultra luksuzni primjerak modela Rolls Royce Phantom, nakon što su ustanovili da su izvjesni dijelovi enterijera prestižnog vozila obloženi kožom ugrožene vrste krokodila, izvijestio je portal LuxuryLaunches. Ovo je svakako nešto što nećete pronaći u zvaničnoj kompanijskoj brošuri.

Ničeg neobičnog nema u tome što kupci automobila često koriste usluge specijalizovanih firmi koje pristupaju dodatnoj personalizaciji vozila, posebno kada je u pitanju duboko iracionalna, odnosno emocionalna odluka o kupovini veoma prestižnog automobila. Tada jednostavno nebo postaje granica vlasnicima takvih vozila, a sve u želji da njihov lični primjerak bude apsolutno jedinstven.

Ako povjerujemo glasinama koje se šire globalnom mrežom, reći ćemo da je konkretan primjerak modela Rolls-Royce Phantom sa sjedištima presvučenim kožom zaštićene vrste krokodila uvezen u Italiju iz Rusije, gdje je trebalo da bude prodat u izložbeno-prodajnom salonu koji nudi egzotične automobile a izgrađen je u Rimu. Međutim, to nije moglo da prođe pored italijanskih carinika.

Ovo svakako nije prvi put da neko super egzotično vozilo, poput pominjanog Rolls-Roycea Phantoma bude ukrašeno rijetkim i teško dostupnim materijalima. Ipak, ovo je vjerovatno prvi slučaj koji je postao poznat u globalnim razmjerama, a koji uključuje povredu zakona o zaštiti određenih životinjskih vrsta.

Kako se još navodi u izvještajima svjetskih medija, enterijer konfiskovanog vozila posjeduje i površine obložene kožom Hermès, kao i havajskim drvetom koa, što se može vidjeti na centralnom grebenu. Međutim, iako rijetki i skupocjeni, ovi materijali su legalni za upotrebu. Kako bilo, vlasnik ovog primjerka Rolls-Roycea će se vjerovatno suočiti s obavezom plaćanja velikog kaznenog iznosa, a sigurno je da će biti prinuđen i da ukloni “spornu” kožu iz enterijera.

Krokodili su pobrojani na listi zaštićenih životinjskih vrsta u dokumentu zvanom Vašingtonska konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama, kao i o divljim životinjama i biljkama (Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES).

Ipak, treba reći da je moguće da pod izvjesnim okolnostima, neki predmeti budu legalno izrađivani od kože krokodila ili aligatora, ali je u takvim slučajevima mandatorno prisustvo sertifikata koji bi izdao pomenuti CITES. S takvim uvjerenjem, legalna je upotreba ove kože u 160 država na svijetu, onih koje su potpisale konvenciju.

AutoRepublika