Hyundai bi mogao imati leteće automobile do 2025. godine

Kompanija Hyundai napreduje s razvojem letećih automobila te vjeruje da može početi koristiti leteće taksije od sredine ovog desetljeća.

Hrabre prognoze je za Reuters otkrio direktor Hyundaijevih globalnih operacija i Hyundaija za Sjevernu Ameriku Jose Munoz, koji je kazao da bi komercijalni letovi mogli biti uspostavljeni do 2025. godine. To je ranije nego se ranije prognoziralo, što govori da bi Hyundai mogao imati leteće taksije na većim američkim aerodromima do 2028. godine.

Zračni taksiji koje je Hyundai pokazao ranije su zapravo bili kvadrikopteri s baterijama, a kompanija je nedavno najavila investiciju od 7,4 milijarde dolara u SAD-u u svrhu proizvodnje električnih vozila i pametnih rješenja za mobilnost uključujući leteće automobile.

Hyundaijeva baza za operacije vezane za pomenutu tehnologiju trenutno se nalazi u Washingtonu, ali je u planu otvaranje infrastrukture i na drugim mjestima kao što je aerodrom za putničke dronove u Velikoj Britaniji.

Iako neki smatraju da se radi o tehnologiji iz daleke budućnosti, Munoz je kazao da Hyundai ne želi kasniti. Predviđa se da bi tržište urbane gradske zračne mobilnosti moglo vrijediti do bilion dolara do 2040. godine.

"Kad je riječ o budućoj tehnologiji, nikad nije prerano. Pioniri su pobjednici", jasan je bio Munoz.

Kompanija ne želi samo prodavati leteće taksije, nego vjeruje u poslovni model koji podrazumijeva razvoj usluga te korištenje letećih automobila za transport komercijalnog tereta.

Godine 2019. je Hyundai napravio plan ulaganja 1,5 milijardi dolara u periodu od šest godina u svoj odjel za leteće automobile. I neki drugi proizvođači poput Toyote, Daimlera i Geelyja su takođe zainteresovani za ova vozila.