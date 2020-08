Hamilton s puknutom gumom na Silverstoneu stigao do 87. pobjede u karijeri

Vozač Mercedesa Lewis Hamilton je slavio na Velikoj nagradi Velike Britanije voženoj u Silverstoneu na nevjerovatan način.

Sam početak trke je obilovao zanimljivim situacijama. Najprije je nekoliko minuta prije početka utrke Nico Hülkenberg odustao od trke zbog kvara na bolidu.

Nijemac je na ovaj način ostao bez šanse da se konačno u jakom bolidu može boriti za podijum čime bi prekinuo niz od 177 trka bez plasmana među prva tri, što je rekord Formule 1.

Već na kraju prvog kruga sigurnosno vozilo je moralo na stazu nakon što su se u posljednjoj krivini sudarili Alex Albon i Kevin Magnussen.

Lošije je prošao vozač Haasa čiji je bolid totalno uništen.

No, Bernd Mayländer je ponovo morao zaraditi platu i izaći u sigurnosnom vozilu ponovo na stazu već u 13. krugu.

Daniil Kvjat je izgubio kontrolu nad svojim AlphaTaurijem u brzoj krivini Maggots i u potpunosti je razbio bolid.

#SafetyCar vuelta 14/52

.

El ruso Kvyat sufre un incidente fuerte, por suerte se encuentra bien.#GPGranBretana pic.twitter.com/2DE0HRjAcj — Carolina Tejada (@adita1296) August 2, 2020

Što se tiče borbe za pobjedu, ona nije bila nimalo neizvjesna, ali se prava drama odvila u posljednja dva kruga.

Hamilton je vodio, a potom je njegovom timskom kolegi Valtteriju Bottasu pukla lijeva guma dva kruga prije kraja i na taj način je ostao bez drugog mjesta.

Od prvog do sredine posljednjeg kruga Hamilton je rutinski vodio, no nekoliko krivina prije kraja utrke pukla mu je guma i praktično je na tri točka stigao do cilja.

Lo que acaba de pasar en la F1 es extremadamente genial, muchos pincharon en la última vuelta y Hamilton ganó la carrera con una cubierta menos 😂😂 pic.twitter.com/0uEwILSxNw — Jorge Llanes (@jorgellanes90) August 2, 2020

Max Verstappen (Red Bull) je u pretposljednjem krugu otišao po meke gume kako bi uhvatio najbrži krug i zbog toga nije uspio stići Hamiltona u devastiranom bolidu, te se morao zadovoljiti drugim mjestom.

Charles Leclerc je u Ferrariju osvojio treće mjesto.

Hamiltonu je ovo bila 87. pobjeda u karijeri i sedma na Silverstoneu. Ranije je slavio 2008., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2019. godine.