Formula 1: Botas otvorio sezonu pobjedom

Vozač Mercedesa Valteri Botas pobijedio je na Velikoj nagradi Austrije, kojom je startovao ovogodišnji šampionat Formule 1.

Botas je na stazi „Red Bul ring“ došao do osme pobjede u karijeri, ispred svog timskog kolege Luisa Hamiltona, koji je, pomjeren na četvrtu poziciju. Drugo mjesto je pripalo Šarlu Lekleru iz Ferarija, dok je treći bio vozač Meklarena Lando Noris, kojem je to prvi podijum u karijeri.

Botas je vodio od starta do cilja u Špilbergu i sasvim zasluženo slavio. Njegovog timskog kolegu je koštala greška koju je napravio u borbi sa Aleksandrom Albonom u bolidu Red Bula. Bila je to borba za drugu poziciju, mladi Tajlanđanin je napao svjetskog šampiona, koji mu nije ostavio dovoljno prostora i došlo je do kontakta. Albon je završio van staze, a iako se vratio na stazu, u samom finišu je odustao, dok je Hamilton kažnjen dodavanjem pet sekundi na vrijeme.

Odmah je bilo jasno da britanski vozač nema dovoljnu prednost da bi zadržao drugu poziciju, pošto je Lekler bio dvije sekunde iza njega. Međutim, probijanje Norisa na treće mjesto je bilo pravo iznenađenje, pošto se činilo da je Hamilton dovoljno ispred njega, ali najbržim krugom trke vozač Meklarena je stigao do najboljeg uspjeha karijere.