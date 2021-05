Ferrari predstavio 812 Competizione i Competizione A

Nakon prošlomjesečne najave, Ferrari je predstavio coupe i targa verziju svog modela s V12 motorom. Ferrari 812 Competizione i Cometizione A su dinamični duo s najsnažnijim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem koji je ugrađen u jedan cestovni automobil koji je proizveden u Maranellu.

U srcu modela 812 je atmosferski 6,5-litarski V12 motor koji razvija 830 KS i 692 Nm obrtnog momenta, a to je povećanje snage za 30 KS u odnosu na Superfast i smanjenje obrtnog momenta za 26 Nm.

Opremljen opcijama koje smanjuju težinu, 812 Competizione je težak 1.487 kilograma bez tečnosti. Od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2,85 sekundi, a do 200 km/h za 7,5 sekundi. Maksimalna brzina iznosi 340 km/h i nije se promijenila u odnosu na Superfast, no, ubrzanje do 200 km/h se popravilo za 0,4 sekunde.

Podaci o performansama modela Competizione A koji mijenja model 812 GTS bit će naknadno objavljene, ali se može očekivati da bude malo sporiji od coupea jer je teži. Targa krov je napravljen od karbona kako bi se uštedjelo na težini, a kada se krov ne koristi, može se skinuti i odložiti u pretinac identičnog oblika.

Motor je uparen sa sedmostepenim automatskim mjenjačem s duplim kvačilom koji je rekalibriran i brži za 5 posto nego ranije. Automobil posjeduje i sistem upravljanja na sva četiri točka čime su Competizione modeli dobili na agilnosti. Aerodinamička rješenja su inspirisana bolidima Formule 1 korištenim u proteklom desetljeću.

Informacija o cijenama zasad nema, niti je poznato koliko će primjeraka coupea i kabrioleta biti dostupno.