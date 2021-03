Automobili po cijeni pametnog telefona. Ima li smisla? Šest pouzdanih automobila

Dvije do tri hiljade maraka je iznos koji u današnje vrijeme trebate izdvojiti za kupovinu pametnog telefona (npr. iPhone) novije generacije ili starijeg automobila koji će nas uz još male financijske izdatke, odvesti na posao ili u kupovinu. Ovdje nema mjesta za estetiku, raspravu o opremi ili godini proizvodnje. Važno je tehničko stanje koje garantuje mobilnost.

Tražimo jeftine automobile u koje mogu da stanu četiri osobe, prtljag, po mogućnosti da povuče prikolicu i da dimi što je manje moguće, a po mogućnosti da ga ne treba servisirati. Na kupovinu automobila namjeravamo potrošiti nekoliko hiljada maraka (što je manje moguće), a za popravake nula.

Kome treba takav automobil?

Ogromnom broju ljudi, a nažalost, mnogi vjerovatno nisu u mogućnosti priuštiti ni ovakvo vozilo. Evo nekoliko prijedloga automobila “na kojima ne treba ništa raditi” odnosno “sipaj i vozi”.

Skoda Octavia I

Odličan omjer cijene i kvaliteta. Nažalost, najmlađi automobili, stari 10 godina, puno koštaju. Međutim, stariji su samo nekoliko hiljada maraka.

Upiti mnogih ljudi koji traže automobil često se odnose i na takve automobile. “Da je jeftin i da se ne pokvari” šta su ključna pitanje. Putovanje na posao, škola, dijete, prijevoz raznih stvari, po mogućnosti s prikolicom, vožnja do vikendice, ribolov … od automobila se puno očekuje, ali na kraju se sve svodi na ono osnovno. Automobil me treba odvesti od tačke A do tačke B i da po mogućnosti ne ostane u kvaru.

Međutim, kada se ozbiljnije pristupi ovoj temi, ispada da je automobil A segmenta premalen, ne daje vam osjećaj sigurnosti.

Tako je došao trenutak kada se činjenice i dobri savjeti moraju suočiti sa stvarnošću i stvarnim očekivanjima ljudi koji traže dobar, jeftin automobil. Pripremili smo popis modela koje možete kupiti za malo novaca, ne morate trošiti gotovo ništa na uslugu popravaka, a da li vam odgovaraju ili ne to je do vas.

Dacia Logan

Iako je u određenom smislu francuski i simpatičan, ipak ulijeva više povjerenja od Renaultovih automobila. Omjer cijene i kvaliteta vjerovatno je najpovoljniji na tržištu. Najjeftinijeg polovnog Logana možete kupiti za 1-2 hiljade maraka, za 3-4 hiljade dobijate primjerak u stvarno dobrom stanju. S prilično malom kilometražom od 8 hiljada maraka. Sedan verzija ima ogroman prtljažnik (510 l) , a karavan nevjerovatnih (700 l).

Najvažnije je, da je automobil još uvijek prilično izdržljiv. Ako se ne bojite korozije, a to je najveći problem, vrijedi ih kupiti, a još više kad se ispod poklopca motora nalaze 1.4 ili 1.6 benzinci.

Dizel 1,5 dCi je rizičan, jer bilo koji popravak može biti skup. Ovaj motor najčešće se bori sa problemima u sistemu ubrizgavanja. Kao prvo, brizgaljke nisu pretjerano izdržljive, a drugo, osjetljive su na loš kvalitet goriva. Probleme može uzrokovati i neispravna elektronika koja upravlja radom jedinice. Obično je to posljedica korozije električnog snopa ili problema s jednim od senzora (npr. senzor pritiska zraka).

Škoda Fabia II

Ako vas zanimaju mali automobili, ali moderniji od Logana, bolje opremljeniji i prije svega malo skuplji, za 5-6 hiljada maraka možete kupiti Fabia II u dobrom stanju. Automobil je puno profinjeniji od prve generacije i puno izdržljiviji. Takođe izgleda puno bolje od svog prethodnika.

Posebna varijanta na koju vrijedi obratiti pažnju je prostrani karavan s prtljažnikom zapremine 480 litara, a može poslužiti kao puni i jeftini porodični automobil. Zahvaljujući značajnoj duljini, takođe može prevoziti velike predmete.

Tajna trajne i pouzdane Fabia leži u njenom jednostavnom dizajnu. Sve dok se toga držimo, automobil vas neće razočarati i nema problema s korozijom. Usredotočite se na benzin s atmosferskim motorima 1,4 16V ili 1,6 8V. Odlično rade u kombinaciji sa LPG (plinskim) instalacijama.

VW Golf IV, Audi A3, Seat Leon i Škoda Octavia

Golf IV i njegova braća i sestre iz drugih marki su logičan izbor u ovoj kategoriji. Ovo su “neuništivi” automobili, koji će dugo vremena biti najbolji prijedlog prosječnog automobila za nekoliko hiljada maraka.

Golf IV je za razliku od novijih generacija izrađen prema drugim standardima, bez rizičnih i hitnih rješenja. Jedino vas savjetujemo da izbjegavate FSI motore. Velika prednost ovog automobila i dalje je velika udobnost, užitak u vožnji, kao i velik izbor motora. Vrijedi naglasiti da su u ponudi i automobili s pogonom na sva četiri točka. Ako je Golf premali, ostaje Octavia, a ako je previše obična, možete odabrati A3 ili Leon. Golf je optimalan automobil. Najjeftinije verzije koštaju 2-3 hiljade maraka, a ljepše oko 4-5 hiljada.

Audi A4 B5 i VW Passat B5

Opis ovih automobila mogao bi se svesti na referencu Golfa IV uz činjenicu da ovdje govorimo o prostranijim automobilima. Doduše, ovdje imamo manje izdržljiv prednji ovjes, ali tržište rezervnih dijelova se već toliko razvilo da su cijene popravaka prednje osovine zanemarljive. To je mali trošak s obzirom na činjenicu da govorimo o gotovo cijelom prednjem ovjesu, osim o amortizerima. Strahovi oko skupih popravaka su stoga neutemeljeni.

To su jednostavne i vrlo rafinirane konstrukcije. Motori ne zahtijevaju komentar. Ako nisu veći od 2.0 tada nemate brige zbog visokih troškova. Najisplativiji su, naravno, besmrtni 1.9 TDI dizelaši. Automobili se ponekad bore s korozijom, međutim, ako nemate visoke zahtjeve, možete ih kupiti gotovo na slijepo.

Vrijedi samo naglasiti temeljnu razliku između Audi A4 i VW Passat . U praksi je A4 kompaktan automobil koji vozi poput srednje klase. S druge strane, Passat je prostran automobil D-segmenta a posebno su cijenjeni karavan. Oba modela su dostupna s pogonom na sva četiri točka, tako da su izvrsni za planinska područja. Cijene se kreću od 2 za zanemarene, do cca 5 hiljada maraka za najljepše A4 primjerke.

VW Sharan I

Korisnici hvale ovaj model ni manje ni više nego kao Golf IV ili Passat. Automobil prve generacije može se kupiti za 1-2 hiljade maraka. Vrijedi naglasiti da se dugo proizvodio, pa najljepši primjerci koštaju par hiljada više.

Kod Sharana dizeli vladaju ispod haube. Ako odaberete 1.9 TDI motor nećete se pokajati. Benzin 1.8 Turbo je takođe dobra opcija, za one koji cijene dinamičniju vožnju.

Ovdje je vrijedno spomenuti da se Sharan, pod markom Seat pojavljuje kao Alhambra i kao Ford Galaxy. U slučaju Forda dizelaši su isti kao kod Volkswagena, dok su benzinski 2.0 i 2.3 već od ovog proizvođača (ne od Volkswagena). Ovo nije nedostatak, već važna informacija. Oni su jači (veća snaga) i obično bez problema.