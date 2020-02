Alfa Romeo videom najavila novi model visokih performansi

U videu se ne navode detalji o imenu, dizajnu i svrsi modela, ali sudeći prema zvuku motora, on je veoma sličan postojećem 2,9-litarskom V6 motoru koji pokreće aktuelnu Qiuliju Quadrifoglio. Stoga se vjerovatno radi o novoj verziji limuzine visokih performansi.

Portparol Alfe Romeo je za magazin Autocar rekao da će više detalja biti otkriveno u narednim danima.

Špekuliše se da će za novi model biti oživljena istorijska GTA oznaka te da će Alfa Romeo Quadrifoglio GTA biti lakša za 20 kg u odnosu na standardni model.

February 22, 2020