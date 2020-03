10 najčešćih razloga zbog kojih ginu motoristi - pamet u glavu, pa onda na motor

Serijalom „PAMET U GLAVU, PA ONDA NA MOTOR“ se trudimo da Vam objasnimo sve ono što jedan bajker treba da zna prije nego što sjedne na motor. Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći novim bajkerima, a stare podsjetiti na neke ključne stvari u vezi sa vožnjom motora. Cilj serijala je da se spriječi i smanji broj nezgoda u kojima su bajkeri učesnici …

Prenosimo vam, u originalu, vrlo poučan članak koji je objavila Autozona od autora Branimira Tomurada.

Ne treba isticati da su sigurnosna oprema, hladna i trijezna glava i dobro psihofizičko stanje osnova svake sigurne vožnje na motociklu. Jasno, vozilo na dva ili četiri točka treba biti tehnički ispravno, osigurano i registrovano. Kada ispunimo te preduslove možemo se posvetiti situacijama koje najčešće završavaju s nezgodom i svi skupa pripaziti jedni na druge. Vozači moraju gledati retrovizore, a motociklisti se moraju potruditi da budu vidljivi i poštovati propise, pogotovo kod prestrojavanja.

10. Alkohol

Prema inostranim istraživanjima, uzročnik je čak 50 posto nezgoda u kojima učestvuju motociklisti. Kod nas podataka nema, ali sigurno da ima velik uticaj. Ovdje vrijedi ona stara: ako piješ ne vozi.

9. Klizav asfalt

Nakon dužeg suvog perioda asfalt se zamasti. Autima curi ulje na semaforima, a čim padnu prve kapi napravi se emulzija koja je pogubna kada vozite na dva točka. Dobre gume malo pomažu, ali za dodatnu dlaku prianjanja možete na njih računati. Jedini je način da usporite i da predviđate situacije. Nema druge.

8. Vozač otvara vrata

Vozači i nisu toliko nespretni, ali suvozači često otvore vrata kako bi izišli na semaforu pritom ne gledajući prvo retrovizor ili se ne okrenu da provjere nailazi li motocikl. Da, zabranjeno je voziti između automobila, ali kasnije ćete pročitati zašto to motociklisti stalno rade čuvajući goli život, i nemojte na njih biti ljuti zbog toga. Kako pomoći? Jednostavno idite sporije između automobila. Nema druge.

7. Blokiranje prednjeg točka

Svi motociklisti našli su se u situaciji kada treba naglo i jako kočiti. Ukoliko se to dogodi, nikako ne smijete prilikom kočenja prednjom kočnicom zablokirati prednji točak. Odmah ste na podu i rizikujete da se ozbiljno povrijedite. Kako si pomoći? Vježbati kočenje. Negdje gdje nema automobila. Ili kupiti motocikl s ABS sistemom, danas ih je većina dostupna s njim.

6. Vožnja u grupi sa glupanima

U grupi od 10 motora gotovo uvijek se nađe jedan “genijalac” koji mora zakočiti ili nekome nešto signalizirati. Kada se motociklisti voze u grupi, nema trubljenja, mahanja i vikanja kroz kacigu. To je glupo, zbunjujuće, naporno i iritantno ostalima u grupi. To dovodi do nezgoda jer onaj kojem taj “genijalac” viče usporava i diže vizir i prestaje pratiti promet. Drugi nalijeću i ruše ih kao čunjeve. Onda kada vas taj “genijalac” posjeti u bolnici napokon ga možete čuti. “Jesi vidio onaj *umetni potpuno nebitnu stvar* kako je dobar?” Nadajmo se da vam ruka nije u gipsu da mu možete opaliti jedan vaspitni šamar. Za takve razgovore služe benzinske pumpe i odmorišta. Lijek za to je jednostavan. Nemojte se voziti s glupanima.

5. Udarac u zadnji dio motocikla

Živcira vas kada motociklisti voze između automobila na semaforu? E, pa oni to čine ZBOG OVOGA. Ako stanu iza automobila, a vi ih u naletu udarite jer niste vidjeli da stoje, obično imaju teške povrede kičme. Nemojte da vas iritira provlačenje između automobila, bolje je ostaviti prostora. Pravila su pravila i moraju se poštovati, ali svaki motociklist gleda da se nalazi u što manje situacija u kojima stoji kao meta bez mogućnosti da izbjegne rizičnu situaciju.

4. Automobil uđe u traku motociklisti

Motori ponekad nisu vidljivi, a teško ih je uočiti ako su tačno u mrtvom uglu. No, komocija vozača automobila koji uopšte ne gledaju već se prestroje poprilično frustrira motocikliste. Najgori tip vozača su novopečeni vozači automobila koji ne razumiju da vožnja nije trka i da brzi okret i čim brže prestrojavanje donose samo probleme. Ako i ne vidiš, prestrojavaj se lagano. Svaki je vozač barem jednom ušao u traku motociklistu, stoga se naučite prestrojavati s pravovremenim žmigavcem i činite to nježno. Stišajte radio. Isto pomaže.

3. Prebrz ulazak u zavoj

Cesta koju ne poznajete brzo se pretvori u nepredvidljivu špagetu punu zavoja nepravilnih radijusa. Suv asfalt i nove gume pozovu vas na ispitivanje granica, a najednom se nađete usred zavoja koji se “zatvara” već na granici mogućnosti i ne možete skrenuti pa izlijećete ravno van. Kako se spasiti? Upoznati cestu. I ne biti glup.

2. Nailazak na pijesak u zavoju

Prvi sunčani vikend, sunce zove na vožnju, motor je servisiran i spreman za novu rundu stvaranja uspomena. Dovoljno je da jednom smetnete s uma da su pred samo desetak dana cestom možda prošle ralice i nasule doslovce plažu. Sve je puno sitnih kamenčića i pijeska koji uzrokuju gubitak prianjanja. Najčešće baš u zavoju, i to slijepom, u kojem nemate šanse za izbjegavanje ili kočenje. Možete si pomoći jedino tako da vozite sporije i gledate pažljivije. Druge nema. Uz to, računajte da i auti mogu proklizati zbog takvog pijeska i naći se na vašoj strani. Da ponovimo: usporite.

1. Auto skreće lijevo i presijeca put motociklisti

Najčešća nezgoda motociklista jest ona kada vozač automobila krivo procijeni brzinu kojom se krećete i jednostavno skrene pred vas. Kako izbjeći nezgodu: morate jednostavno razviti šesto čulo za takve situacije. Ako vozač čeka na skretanje, a dogodi se “rupa” u prometu, pripazite jer bi se moglo dogoditi da vas jednostavno ne vidi ili skrene pred vas misleći ta to može učiniti dovoljno brzo. Vozite sporije, računajte da su vozači inertni, nesvjesni brzine i vrlo često bezobrazni. Pomirite se s tim i usporite.



Izvor: Dvatocka.com