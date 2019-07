Prirodni Kameni most (Djevojački most) Prirodni fenomen Kameni most nalazi se u blizini naselja Krupa na Vrbasu (2km), sa desne strane rijeke.

Nastao je erozivnim djelovanjem vjetra koji je hiljadama godina probijao rupu u stijeni. Na ovom lokalitetu se nalazi nekoliko penjačkih smjerova koji predstavljaju posebnu atrakciju zbog panoramskih vidikovaca i pogleda na dolinu rijeke Vrbas. Takođe, prirodni Kameni most je mjesto polazišta planinarsko-pješačke staze “Kočićevim stazama” koja vodi sve do manastira Gomionice. Zalazak sunca na Kamenom mostu kod Banjaluke