Blokirane sve isplate do usvajanja budžeta u federalnom Domu naroda  

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević rekao je da su sve isplate iz federalnog budžeta blokirane do njegovog usvajanja u Domu naroda Federacije BiH, te naveo da zbog toga nema nema isplata ni boračkim kategorijama.

On je podsjetio da su Vlada FBiH i Predstavnički dom uradili svoj dio posla i da isto treba da učini i Dom naroda FBiH, prenose federalni mediji.

Bukvarević i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača održali su danas sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja, kojem su prisustvovali i direktori Federalnog zavoda PIO, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, sa kojeg je upućen zajednički apel da što prije bude sazvana sjednica Doma naroda FBiH i usvojen budžet za 2019. godinu, da bi bile izbjegnute katastrofalne posljedice.

Poslanik SDP-a u federalnom Parlamentu Irfan Čengić rekao je da je Federacija BiH od danas u finansijskoj blokadi, što podrazumijeva obustave svih plaćanja iz federalnog budžeta i obustave svih plaćanja iz budžeta grada Mostara.

"Upozoravali smo na sjednicama Parlamenta da ovo može da se desi. Upozoravali smo Vladu da procedurama krši Zakon o budžetima FBiH. Međutim, naše dobronamjerne argumente nisu htjeli da saslušaju jer su imali snagu ruku, a danas će takva politika `jedno do podne, drugo poslije podne i lako ćemo sutra ćemo` dovesti do toga da je Federacija u totalnoj finansijskoj blokadi u kojoj će ostati do kada to bude želio HDZ", naveo je Čengić.

Iz OHR-a, Delegacije EU u BiH, ambasada SAD i Njemačke u BiH upozorili su da Dom naroda Parlamenta FBiH u dosadašnjem sazivu nema legitimitet za donošenje odluka, pa tako ni potvrđivanje budžeta FBiH za 2019. godinu.