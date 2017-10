Zvornički ljekari pred bolnicom branili smijenjenog direktora!

“Hitan sastanak sa ministrom zdravlja u Zvorniku, a ne u Banja Luci, koji će doći da se uvjeri lično u kredibilitet kadrova kao i dobre i loše međuljudske odnose za koje odgovorno tvrdim da nikad nisu bili bolji. Ako ne dođe tražićemo ostavku ili podnjeti tužbu za neistine i insinuacije izgovorene u medijima oko razloga smjene direktora doktora Drljevića”, poruka je dr Gorana Bjekovića, predstavnika glavnog odbora Strukovnog sindikata doktora.

To je jedna od poruka nezadovoljnih radnika Opšte bolnice u Zvorniku koji su se danas okupili kako bi se pobunili protiv smjene direktora Milorada Drljevića. Njih 70-ak izašlo je pred bolnicu i to je, kažu, samo upozorenje.

Dok ministar zdravlja poručuje da se na takav korak odlučio zbog brojnih upozorenja o narušenim međuljudskim odnosima, okupljeni ljekari tvrde da u bolnici nikad nije bilo bolje.

“Milorad Drljević primarijus, gastroenterolog, subspecijalsita prepoznatljiv doktor u ovoj regiji. Ovim činom se on tjera iz bolnice, vjerovatno i mnogi drugi i subspecijalisti i specijalisti će biti prinuđeni da napuste, što sve ukazuje na jedno svjesno urušavanje bolnice Zvornik koja je veoma bitna za ne samo grad Zvornik, nego i cijelu regiju. Koju poruku šalje ministar zdravlja i ova odluka Vlade?”, rekao je Zoran Komljenović, hirug.

“Ako dođe do toga da ostanemo bez najkvalitetnijog ljekarskog kadra može doći i do drugih nesagledivih posljedica. Cijenili smo da je bez obzira na sve to pojedinac uvijek manje bitan od cjelokupnog sistema”, pojašnjava Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ne prihvatajući Bogdanićevo obrazloženje, okupljeni ga pozivaju da ponovo dođe u Zvonik, a traže i sastanak sa predsjednikom RS Milordom Dodikom.

Milorad Drljević za ATV kaže da mu razlozi smjene nisu jasni, jer je zvornička bolnica jedna od najboljih, ali tvrdi da zna ko iza toga stoji. Direktno optužuje Lazara Prodanovića, doktora Opšte bolnice Zvornik i poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH.

“On mi je to lično rekao, da je to njegova lična odluka. Razlog zbog čega je to uradio, nije mi rekao” navodi

Milorad Drljević, smijenjeni direktor Opšte bolnice Zvornik.

Lazar Prodanović danas nije odgovarao na pozive. Okupljeni ljekari tvrde da od bune zbog smjene direktora neće odustati, jer, kako kažu, strahuju da neko želi da oslabi bolnicu, baš u vrijeme kad se u Zvorniku otvaraju privatna bolnica i privatna klinika. Za novog direktora Opšte bolnice postavljen je Jovan Okuka, a u fotelju će sjesti tek kada stigne zvanično rješenje o smjeni Drljevića.