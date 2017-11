Zvizdić: Očekujemo kandidatski status u prvom dijelu 2018.

Zvizdić: Došli smo do crvene linije!

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić izjavio je u Budimpešti da je BiH zainteresovana da unaprijedi bilateralne i ekonomske odnose sa Kinom i zemljama Srednje i Istočne Evrope.



Zvizdić je, na 6. Samitu 16 premijera zemalja Centralne i Istočne Evrope sa premijerom Kine /”16 plus jedan”/, istakao da Samit predstavlja dokaz održivosti partnerskog odnosa i siguran put ka jačanju bilateralnih i privrednih odnosa.

On je, na plenarnoj sesiji Samita u obraćanju premijerima, rekao da BiH aktivno radi na realizaciji ključnih spoljnopolitičkih prioriteta, jačanju unutrašnje stabilnosti i ekonomskom razvoju, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Zvizdić je naglasio da je najvažniji spoljnopolitički cilj BiH članstvo u EU i da se kontinuirano radi na ispunjavanju uslova za dobijanje kandidatskog statusa, te izrazio očekivanje da će se to i desiti u prvoj polovini iduće godine.

Govoreći o procesima u vezi sa ekonomskim razvojem BiH, Zvizdić je istakao da se radi i na realizaciji brojnih reformskih mjera u oblastima poreske politike, unapređenja poslovnog okruženja, tržišta rada, jačanja konkurentnosti i stvaranju uslova za privlačenje stranih investicija.

On je naveo da su reforme koje se realizuju već rezultirale pozitivnim pomacima u rastu BDP-a od 3,1 odsto i otvaranju više od 40.000 radnih mjesta, te da su u posljednjih 30 mjeseci u porastu svi vitalni ekonomski pokazatelji u BiH poput izvoza, industrijske proizvodnje i turizma.

Zvizdić je upoznao premijere o turističkim potencijalima BiH, njenom istorijskom nasljeđu i prirodnim bogatstvima.

“Broj turista u prethodnoj godini povećao se za više od 16 odsto, što nas svrstava među 20 zemalja svijeta sa najvećim porastom turističkih posjeta po glavi stanovnika”, rekao je Zvizdić.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da, osim tradicionalnih gostiju iz evropskih zemalja, BiH posjećuje sve više građana Kine čiji se broj, prema statističkim pokazateljima, udvostručio u posljednih godinu dana.

“Zbog toga mi je zadovoljstvo najaviti da će tokom Samita u Budimpešti biti potpisan sporazum o međusobnom ukidanju viza državljanima Kine i BiH. Uvjeren sam će ovaj sporazum otvoriti vrata za još veći dolazak kineskih turista i ojačati i unaprijediti našu privrednu, naučnu i kulturnu saradnju”, rekao je Zvizdić.

On je naglasio da smatra izuzetno važnim uspostavljanje direktne avio-linije Peking-Beograd-Sarajevo.

Zvizdić je rekao da, osim turizma, sektori energetike i transporta ostaju prioritetni za BiH kao nosioci potencijala za ulaganja.

On je napomenuo da se BiH nalazi na osmom mjestu u Evropi po hidropotencijalu, da ima potencijale u oblasti energije vjetra i značajne rezerve kvalitetnog uglja.

Zvizdić je naveo projekat izgradnje termoelektrane kapaciteta 450 megavata “Blok 7” Tuzla koji se razvija u pozitivnom smjeru i za koji će danas biti potpisan ugovor o kreditu između Elektroprivrede BiH i kineske Eksim banke.

“Potpisivanje ovog ugovora ima višestruk značaj jer, osim činjenice da je riječ o najznačajnijoj investiciji u energetski sektor u BiH, ovaj projekat simbolizuje početak brojnih narednih projekata koje namjeravamo realizovati sa Kinom unutar platforme `16 plus 1`”, rekao je Zvizdić i iskazao poštivanje i zahvalnost kineskom premijeru za izuzetnu posvećenost i podršku projektima u BiH.

On je istakao i interes BiH za izvozom poljoprivrednih proizvoda u Kinu, te ukazao na to da današnje potpisivanje Sporazuma o poljoprivrednoj saradnji između Kine i Savjeta ministara BiH predstavlja važan korak ka tom cilju.

“Ovaj sporazum predstavlja nadogradnju postojećeg Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji BiH i Kine koji smo potpisali 2001. godine. Sporazum o poljoprivrednoj saradnji će inicirati proces intenzivne komunikacije naših institucija, kao i poslovne zajednice, te sam uvjeren i rezultirati privrednim partnerstvima na obostrani značaj”, rekao je Zvizdić.

On je pozvao premijere zemalja učesnica Samita “16 plus 1” da posjete BiH, a posebno da u aprilu iduće godine posjete Mostar gdje će u okviru 21. Privrednog sajma u Mostaru biti održan “16 plus jedan – Sajam poljoprivredne opreme”.

Zvizdić je učesnike pozvao da posjete i Sarajevo koje će naredne godine biti domaćin Treće “16 plus 1 konferencije u oblasti inovacija”, u okviru Regionalnog foruma inovacija UNLIMITED.

