Zvizdić: Očekujem da set Zakona o akcizama bude usvojen do kraja sedmice

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić izjavio je da očekuje da će ove sedmice Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojiti set zakona o akcizama jer modifikovani prijedlog donosi rješenja za dva ključna zahtjeva vlasti i opozicije – namjena sredstava, te transparentnost njihovog prikupljanja i raspodjele.

“To znači da je došlo do povećanja putarina, a ne akciza na gorivo, što automatski isključuje mogućnost da će povećanja od 15 feninga ići u opštu budžetsku potrošnju. I, konačno, imamo punu transparentnost prikupljanja i raspodjele tih sredstava”, naveo je Zvizdić za TV1.

On je istakao da je usvajanje akciza važan iskorak koji će voditi ka operativnosti kredita EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija, a riječ je o 800 miliona evra koje postaju operativne i mogu odmah da budu upotrijebljene za realizaciju projekata na izgradnji auto-puta i svih drugih puteva.

“Usvajanje zakona o akcizama i zakona o Agenciji za osiguranje depozita biće posljednje realizovane mjere iz pisma namjere sa MMF-om, što znači da se aktivno nastavlja aranžman sa MMF-om i postaje aktivan petogodišnji ugovor sa Svjetskom bankom od 750 miliona dolara”, naglasio je Zvizdić.

On kaže da set zakona o akcizama znači početak ozbiljnih investicionih procesa koji će sigurno dovesti do poboljšanja ekonomskog stanja u BiH, otvaranja radnih mjesta, novih direktnih investicija i uopšte stvaranja dobre osnove za ekonomski razvoj BiH.

Zvizdić tvrdi da će odgovori na Upitnik sigurno biti gotovi do kraja godine.

“Za druga tijela mehanizma koordinacije za kolegijume za EU integracije imaćemo manje od dva odsto neusaglašenih pitanja sa nivoa radnih grupa i to ćemo u narednih desetak dana završiti na sastanku kolegijuma za EU integracije, koji čine premijeri kantona, Federacije BiH, Republike Srpske, predsjedavajući Savjeta ministara i gradonačelnik Brčko distrikta. Sastaćemo se u narednih sedam do 10 dana i definisati ona pitanja za koja radne grupe nisu uspjele postići konsenzus”, rekao je Zvizdić.

On je naveo da je u ovom trenutku riješeno više od 90 odsto odgovora na postavljena pitanja.

Zvizdić je istakao da su završene i spremne za usvajanje strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno energetike, ali da se nekoliko mjeseci čeka saglasnost entitetskih vlasti, prvenstveno Republike Srpske, na pripremljeni tekst, uprkos činjenici da su u procesu njihove izrade učestvovali predstavnici svih nivoa vlasti.

“Poslije usvajanja poljoprivredne strategije možemo dobiti 30 miliona evra bespovratnih sredstava namijenjenih poljoprivredi do kraja godine. Smatram da će takav podatak biti dovoljan da se svi uozbilje i da vrlo odgovorno pristupe pitanju usvajanja saglasnosti za samu strategiju, a optimista sam da bi se to moglo završiti do kraja godine”, naglasio je Zvizdić.

On je dodao da je u devet mjeseci izvoz BiH porastao za 17,8 odsto, što je daleko najviše u regionu, od čega više od 15 odsto raste izvoz prema EU, a 32 prema zemljama CEFTE.

“Prvi put nakon rata imamo pokrivenost uvoza izvozom koja je veća od 60 odsto. Isto tako brojni drugi ekonomski pokazatelji prikazuju svoj rast, a u nekim od tih pokazatelja smo najbolji u regionu”, tvrdi Zvizdić.

(Srna)