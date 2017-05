Zvizdić: Naredne godine kandidatski status

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić očekuje da bi BiH u prvom kvartalu naredne godine mogla da dobije kandidatski status za članstvo u EU, ako budu zadržani ukupan pozitivni politički ambijent i politička volja u vezi sa evropskim integracijama.

“To je izuzetno važna faza jer otvara novo poglavlje u odnosima BiH i EU koje podrazumijeva dalje reforme, ali i benefite”, rekao je Zvizdić novinarima nakon što je članovima Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH govorio o dinamici i napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu i ispunjavanju uslova iz Reformske agende.

On je naglasio da se oba ova procesa odvijaju unutar predviđenih rokova.

“Kada je riječ o pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije, još smo u rokovima koje nije dala Evropska komisija, nego koje smo na određeni način mi sami definisali kako bi dodatno ubrzali realizaciju ove važne faze. Kada to realizujemo, realizovali smo ključni uslov da BiH može da dobije kandidatski status”, istakao je Zvizdić.

On kaže da je Upitnik u jedinstvenom informacionom sistemu i da se očekuje da i Vlada Republike Srpske dostavi odgovore.

“Radne grupe imaju rokove da u tehničkom i stručnom smislu definišu jedinstvene odgovore ispred BiH unutar sve 33 radne grupe. Onda će biti pokrenut kompleksan period sprovođenja dokumenata, sa više od 25.000 stranica, što će zahtijevati određeno vrijeme”, dodao je Zvizdić.

On očekuje da BiH na osnovu prakse u regionu dobije dodatni set pitanja, kao i da će sve skupa biti završeno do kraja godine, čime bi bilo omogućeno da BiH u prvom kvartalu naredne godine dobije kandidatski status.

“U ovom trenutku su praktično formirana sva tijela u skladu sa mehanizmom koordinacije. Svi nivoi vlasti i sve institucije u BiH dali su svoj dorpinos”, rekao je Zvizdić.

Kada je riječ o Reformskoj agendi, Zvizdić je naveo da je za manje od dvije godine ona realizovana na nivou od 50 odsto, što je vodilo jačanju svih sektora, pogotovo fiskalno-finansijskog, radno-pravnog i drugih sektora koji su važni za ekonomski razvoj BiH, zbog čega su svi ekonomski parametri u porastu.

Direktor Direkcije za evropske integracijne /DEI/ BiH Edin Dilberović izjavio je da rokova za odgovore na Upitnik nema i da oni nisu dati, te da je jedini zahtjev iz Evropske komisije bio da BiH odgovore na Upitnik ne dostavlja prije kraja maja, odnosno početka juna.

“Što se tiče ispunjavanja rokova koje smo mi interno postavili, oni se odvijaju zadovoljavajućim tokom, uz razne oscilacije koje su klasične u ovom procesu. Očekujemo da ćemo do juna ili jula završiti taj proces i da će on uključivati prevode odgovora”, istakao je Dilberović.

On je naglasio da u ovom procesu nisu važni rokovi, nego kvalitet odgovora. “Od kvaliteta odgovora zavise sljedeće faze i to koliko će one trajati kada je riječ o kandidatskom statusu i članstvu”, naveo je Dilberović.

On kaže da, kada je riječ o ostalim obavezama BiH, pogotovo o preuzetim obavezama zajedničkih tijela BiH i EU /pregovaranja u pododborima, budući sastanak odbora i Savjeta koji je planiran za jul/, “to ide apsolutno zadovoljavajućim tempom”.

“To je proces koji će trajati i nakon upitnika”, dodao je Dilberović.

U okviru rasprave o Informaciji o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, koju je komisija primila k znanju, njen član iz SDP-a BiH Saša Magazinović konstatovao je da se na osnovu Zvizdićevog izvještaja može zaključiti da institucije Republike Srpske prednjače u ispunjavanju uslova iz Reformske agende.

On je zamjerio što u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu nije više uključena opozicija.

Član Komisije iz SDA Halid Genjac rekao je da su, kada je riječ o Upitniku, sve institucije, uglavnom, uradile svoj dio posla.

“Sada kroz mehanizam koordinacije taj posao koji su završile institucije na svim nivoima treba analizirati, usaglasiti i to će biti prvi test mehanizma za koordinaciju”, smatra Genjac.

On kaže da je jasno da rok od šest mjeseci za odgovore nakon dostavljanja Upitnika neće moći da bude ispoštovan u cijelosti, ali da je važnije da odgovori budu precizni, jasni i kvalitetni.

Genjac je predložio i da u narednom periodu bude dostavljena informacija o korištenju IPA fondova jer je to “ostalo u drugom planu”.

Na sjednici je razmatran i Plan rada održavanja okruglih stolova o otvorenim pitanjima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Zajedničke komisije za ovu godinu.

(Srna)