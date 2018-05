Zvizdić, ipak, kandidat za člana Predsjedništva BiH?

Denis Zvizdić mogao bi, ipak, sutra da se nađe u trci za kandidata SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Po konvenciji, stranka ima mogućnost da predloži novo ime ili u ovom slučaju staro, već poznato.

Zvizdić je odustao od kandidature i to zbog prve dame SDA Sebije Iztebegović. Navodno, nije želio da kvari prijateljske odnose sa porodicom svog stranačkog lidera, a sa druge strane mnogi su to okarakterisali ličnim strahom. Ako većina odobri, odluka će i sutra biti na Zvizdiću, poručuje to sekretar stranke Halid Genjac, ali ne potvrđuje da je Denis Zvizdić ponovo u igri.

“Moguće je da se Zvizdić vrati. Četiri kandidata, među njima i gospodin Zvizdić su prošli kompletnu proceduru – predlaganje s terena, stav Kadrovske komisije i stav Predsjedništva. Do gospodina Zvizdića je da li će prihvatiti sve ovo što je odlučeno i da li će nastaviti da učestvuje u igri koja podrazumijeva tajno izjašnjavanje svih članova Konvencije SDA”, kaže Halid Genjac, sekretar SDA.

Denis Zvizdić se danas nije oglašavao o mogućem povratku na listu. Lider SDA Bakir Izetbegović poručio je da su Zvizdiću i dalje otvorena vrata i da se u politici mora prvo pobijediti u svojoj stranci, a tek onda preuzeti borbu za dalje. Odustajanje i svoje supruge smatra ispravnim, ali kaže da nju stranka ne smije da izgubi, jer brzo uči, misli, a i ljudi je, kako kaže Izetbegović, vole. Moguće je da su ovakve poruke upućene članovima Konvencije koji odlučuju ko će ići na listu, uprkos odustajanju. Baš ovakvo stanje u SDA, bivši članovi okarakterisali su kao politički dogovor Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića.

“Na sceni je dogovor SDA i SBB u kome se ovdje favorizuje kandidat SBB-a koji je vjerovatno Radončić i ova igra koja se dešava u SDA mu ide apsolutno na ruku”, tumači Elmedin Konaković iz Naroda i pravde.

“Gospodin Konaković kao dojučerašnji član SDA očigledno zna kako oni funkcionišu, ali on ne zna puno o SBB-u, sigurno da nama ne može pripisivati takve radnje”, odgovorio je Damir Arnaut, potpredsjednik SBB-a.

U SBB-u su optužili SDA da su krivi za sve krize koje se dešavaju BiH. Da li će kriza u Stranci demokratske akcije biti nastavljena i nakon Konvencije stranke, znaće se sutra kada će istaknuti članovi birati svog kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Za sada su u igri Šefik Džaferović i Safet Softić.