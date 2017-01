Zvizdić: Institucije otkrivaju odgovorne za napad na Vučića u Srebrenici

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da nadležne institucije BiH aktivno rade na otkrivanju odgovornih za napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji se dogodio u julu 2015. godine u Srebrenici, i da očekuje da istraga bude završena što prije.

“Nadležne institucije imaju našu punu podršku i od njih zahtjevamo da se to riješi što prije i da se pronađu učesnici događaja koji je bacio sjenu na naše odnose i dobrodošlicu”, rekao je Zvizdić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem u Beogradu.

On je dodao da se mora znati ko je to uradio kako bi se znalo izvorište zašto se jedna posjeta koja je bila otvorenog srca pretvorila u jednu vrstu takvog događaja.

“Naš stav i moj lični je da očekujem da će se kompletna istraga završiti što prije i učesnici biti otkriveni i procesuirani”, kaže Zvizdić.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je mišljenje da nadležni organi BiH rade svoj posao na otkrivanju odgovornih za napad na njega u Srebrenici, dodavši da to nikada neće biti prepreka razvoju dobrih odnosa Srbije i BiH.

On je rekao da se nije ni sjetio da postavi to pitanje na sastanku sa delegacijom BiH, koju je prevodio Zvizdić, dodavši da su mu mnogo važnija sva druga pitanja, koja se odnose na to kako će da živi običan narod.

“To nikada neće biti prepreka razvoju dobrih odnosa, makar mi to neko u Srbiji i zamerao na bilo koji način, jer mislim da je mnogo važnije kako će da žive obični ljudi i kako će obični ljudi da gledaju u budućnost”, kaže Vučić.