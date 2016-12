Zvanično usvojena najniža plata u RS

395 maraka i zvanično je najniža plata u Srpskoj. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela konačnu odluku o najnižoj cijeni rada za 2017. godinu.

25 maraka više bar malo će obradovati trgovce, tekstilce, radnike u fabrikama – kažu sindikalci. S obzirom na to da više od šest godina radnici na minimalcu nisu dobili ni marku povišice, i najmanje povećanje smatraju svojom pobjedom. Ipak, priznaju da njihova prvobitna namjera od 50 odsto prosječne plate nije uspjela.

“Naša delegacija u Ekonomsko-socijalnom savjetu rekla je da je to povećanje bar za dvije nove vreće brašna, da se mogu kupiti u domaćinstvu. Ali, ako se uzme u obzir da je prosječna plata u RS za novembar isplaćena 839 KM, to znači da je to samo 48 posto od prosječne plate u RS”, ističe Danko Ružičić, predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS

Nije to nikakva pobjeda, kažu poslodavci. Na povećanje su pristali, ali postavljaju pitanje održivosti privrede. Nadaju se da će radnicima tih 25 maraka dobro doći. Ipak, poručuju, budućnost privrede ne može da se gradi na niskim platama.

“Nijedno povećanje, nijedno opterećenje na privredu sigurno nije dobro. I ako bi se sa tog stanovišta posmatralo, to predstavlja problem privredi. Ali, činjenica je da privreda ne može funkcionisati bez zaposlenih, daje za pravo, i zato su poslodavci to i prihvatili”, kaže Borko Đurić, predsjednik Privredne komore RS.

Iz Vlade poručuju da je 25 maraka više najbolje što su mogli. Nakon burnih i nekoliko neuspjelih pregovora sa sindikatom i poslodavcima, drago im je da je ipak postignut dogovor.

“Ona je odraz trenutnog realnog stanja naše ekonomije u RS i mislim, gledajući zemlje u okruženju da je to tu negdje blizu”, ističe Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS

Sindikalci kažu da će radnici na minimalcu od povećanja moći bar da plate pokoji račun, ili da kupe pokoju osnovnu namirnicu. Ipak, poručuju da čitava njihova plata ne može da pokrije ni četvrtinu potrošačke korpe. U RS registrovano je više od 20 hiljada radnika koji rade za najnižu platu.