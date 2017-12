Zvanično: Minimalac 410 KM, opšteg kolektivnog ugovora još nema

Minimalac u Srpskoj biće 410 KM, kako je ATV i najavio, a opšteg kolektivnog ugovora i dalje nema. To je rezime današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, a nakon nje, na konferenciji za novinare posvađali su se socijalni partneri.

“Duboko sam razočarana, a Ministarstvo rada nam ne pomaže”, poručuje Ranka Mišić. “Želje su jedno, a realnost nešto drugo”, odgovara ministar rada.

Dok je Savanović govorio o kompromisu i dogovoru na sjednici, Mišićeva je, kasneći na konferenciju uz izgovor da nije bila obavještena o satnici, došla sa drugom pričom.

“Svaka marka koja se uzima to je proces koji je težak, na trenutke gadljiv i ponižavajući za one koji pregovaraju i zato sam ponižena i nije ni bitno to. Bitno je da smo pomakli tu platu i da se ta vreća brašna vrtela tu negdje”, kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

“Ja kao resorni ministar i član Vlade sam zahvalan i Uniji poslodavaca i Savezu sindikata da smo danas dosta brzo i argumentovano došli do najniže plate za 2018. godinu, dakle to je način, metod kako treba raditi, usaglašavati se”, izjavio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko- invalidske zaštite RS.

Zadovoljni su i poslodavci. Dragutin Škrebić naglašava da je praksa u svijetu da minimalac bude 35 do 45 odsto prosječne plate, a u Srpskoj će iduće godine biti 49 odsto. Najveći je problem, rad na crno, uvjeren je Škrebić, ali se ipak najoštrija rasprava među socijalnim partnerima povela oko opšteg kolektivnog ugovora.

“Ko koga štiti i ko koga zastupa u čemu je kvaka? Izvinite ja to ne razumijem. Tražili smo što gospodin Škrebić, uvaženi poslodavac daje svojim radnicima, neka to bude osnova za ovaj Opšti kolektivni ugovor”, kaže Ranka Mišić.

“Davati nekome nadu i da ja pričam o opštem kolektivnom ugovoru koliko ja trebam plaćati sindikalca koji vodi sindikalnu organizaciju, pa to se kosi sa svim međunarodnim konvencijama. Sindikat kojeg plaća poslodavac ne bori se za prava radnika nego za svoje interese”, navodi Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Ministar rada opet okrenuo je priču na odgovornost, kako poslodavaca, tako radnika, ali i izvršne vlasti. Više treba da radimo, poslodavci da to cijene i postupe odgovorno, a mi da kontrolišemo, kaže Savanović. Na to Mišićeva odgovara da sve dok ne bude opšteg kolektivnog ugovora, neće adekvatno moći da se kontroliše da li 16.000 radnika prijavljenih na minimalac u Srpskoj, zaista rade za taj novac.