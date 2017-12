Zvaničnici visokog morala: Delegat pravdao troškove lažnim podacima

Jasenko Tufekčić je od Doma naroda PFBiH naplaćivao gorivo i dnevnice za dolazak u Sarajevo, upisujući u putne naloge netačne podatke.



Jasenko Tufekčić obično dvaput nedjeljno putuje automobilom iz Livna u Sarajevo i nazad. On je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) koji mu plaća troškove putovanja i dnevnice. Tufekčić je za dvije godine naplatio najmanje 28.000 maraka na osnovu 164 putna naloga. Njegove kolege su u istom periodu zajedno imale duplo manje putnih troškova.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je otkrio da je Tufekčić u Sarajevo dolazio autom Stranke demokratske akcije (SDA), dok je u putne naloge upisivao da koristi lični automobil. Od Doma naroda je dobijao novac za gorivo i dnevnice za putovanje u Sarajevo, ali neki dokumenti pokazuju da je istovremeno bio i u Tomislavgradu.

Tufekčić je u 2015. i 2016. godini imao zakazane obaveze tokom 89 dana. Radi se o sjednicama Doma, kolegija i komisija te događajima koje su organizovale druge institucije. Međutim, on je podnio skoro dvostruko više putnih naloga. Pritom uglavnom nije upisivao precizne razloge dolaska u Sarajevo, već je navodio da dolazi zbog „obavljanja redovnih djelatnosti“.

„Najveći broj puta je dolazio tako kad nema ni kolegija, ni kluba, ni radnog tijela“, rekao je za CIN sekretar Doma naroda PFBiH Izmir Hadžiavdić.

Nakon što su uočene nepravilnosti u njegovim putnim nalozima, Administrativna služba je Tufekčiću prestala isplaćivati naknade za putovanja.

„Pa, to je van pameti. Ja sam čovjek koji je sto godina po parlamentima, znači, prije svega vodim računa o sebi da nekim svojim potezom ne bih napravio nešto loše“, rekao je Tufekčić u telefonskom razgovoru sa novinarima. Kasnije je odbio govoriti za CIN.

Zvaničnici visokog morala

Tufekčić je član Opštinskog i Kantonalnog odbora (KO) SDA u Livnu. Po zanimanju je diplomirani pravnik, a radio je kao pravni referent, opštinski sudija za prekršaje, direktor Imovinsko-pravne službe i kantonalni ministar. Od 2001. godine je profesionalni odbornik u Skupštini Kantona 10, a godinu dana kasnije je delegiran iz reda bošnjačkog naroda u Dom naroda PFBiH. Na tim mjestima je i danas.

Od Livna do Sarajeva Tufekčić pređe oko 210 kilometara. Na posao ga stranačkim autom vozi Ernad Bajrićkojeg angažuje KOSDA Livno. Predsjednik Odbora Sead Hadžijahić kaže da Tufekčiću Stranka ne plaća gorivo i dnevnice za putovanje u glavni grad.

Hadžijahić, takođe, kaže da automobil Kantonalnog odbora o svom trošku koriste svi iz Livnakoji rade u „bošnjačkim institucijama“, pa tako i Tufekčić.

„Zaista nisam mogao ni da naslutim da se nešto tako može dogoditi, iskreno. Ovo je već malo (…) ne znam šta bih Vam rekao“, kaže Hadžijahić.

Kada dođe u Sarajevo, Tufekčić popuni nalog koji njegova sekretarica u roku od sedam dana treba odnijeti nadležnoj službi na potpis. Nakon toga slijede obračun i isplata. Iz Administrativne službe su za CIN rekli da je nemoguće provjeravati da li su delegati u nalog unijeli tačne podatke, jer smatraju da su to zvaničnici visokog morala.

Tufekčić je u naloge uvijek upisivao da dolazi svojim automobilom, upisujući pritom dva registarska broja. Novinari CIN-a su otkrili da barem jedan nije pripadao automobilu kojim je dolazio.

Prvih sedam mjeseci 2015. godine Tufekčić je u nalozima tvrdio da u Sarajevo dolazi svojim Fordom, registarskih oznaka 209-J-309.

Novinari CIN-a su otkrili da je vlasnik automobila ovih registarskih oznaka Slobodan Marjanović iz Bosanskog Šamca te da je riječ, ustvari, oOpel Omegi,kupljenoj u inostranstvuprije 19 godina:„Jest, moje tablice, to se može provjeriti u SUP-u. Baš sam prije mjesec-dva dana registrovao ponovo. Iste tablice, nikad nisam mijenjao. Uvezao iz Švajcarske, prvi sam vlasnik“, kaže Marjanović.

Narednih godinu i po dana Tufekčić je u naloge upisivao drugi automobil – Passat, registarskih oznaka 201-J-306. Prema informacijama nadležnih službi, automobil tih registarskih oznaka trenutno ne postoji u evidenciji.

Istovremeno u dva grada

Tufekčić je jedan od peterice delegata Federalnog doma naroda koji su 2015. i 2016. godine imali pravo na dnevnice i naknadu troškova prevoza do Sarajeva i natrag kući. Delegatima se, prema Odluci Administrativne komisije, priznaje isplata troškova za dolazak na sjednice Doma, komisija i odbora. Odlukom je regulisano da se novac isplaćuje na osnovu razdaljine, odnosno 20 postocijene goriva po pređenom kilometru.

Takvo pravilo je omogućilo Tufekčiću da svaki put kada putuje do Doma naroda u Sarajevo dobije između 146 KM i 193 KM naknade u koju je uračunat trošak goriva i dnevnica. Visina naknade za gorivo zavisi od cijene litre goriva, dok dnevnica iznosi 25 KM.

On je trebao biti na sjednicama: Doma naroda, kolegija, kluba naroda i komisija Federalnog parlamenta. Slične obaveze su imali i delegati Rasim Dostović (SDA) iz Banovića i Mostarac Aner Žuljević (SDPBiH). Njih dvojicasu u 2016. godini zajedno imali 50 putnih naloga, a Tufekčić 89.

Dostović i Žuljević kažu za CIN da su redovno dolazili na radne obaveze u Sarajevo. U nalozima su detaljno opisivali razloge dolaska. Žuljević kaže da mu nije jasno kako je Tufekčić imao toliko naloga jer su imali skoro iste obaveze: „Pogotovo kad uzmeš kako je ovaj dom radio u ovom mandatu, onda to posebnu težinu ima – da je više neradio, nego radio“.

Dostović kaže da u nalogu mora biti naveden razlog dolaska u Sarajevo: „Pa,bogami, mene su kontrolisali kadgod u nalogu ne popunim nešto“.

Među nalozima koje je Tufekčić dostavio Parlamentu FBiH nalaze se i dva na kojima su upisani 31. august 2015. i 16. novembar 2016. godine. U nalozima piše da je na putuza Sarajevo bio od šest ujutro do osam naveče zbog „obavljanja redovnih djelatnosti“. Iako u Parlamentu ta dva dana nije bilo zasjedanja, Tufekčić je dobio 331 KM. Uz to, prema evidencijama koje je CIN dobio od Skupštine u Tomislavgradu, Tufekčić je ta dva dana bio na sjednicama Administrativno-pravne komisije.

„Ako bi se dogodilo da je na neki način fiktivan bio putni nalog, logično je da bi tu štetu Parlamentu morao nadoknaditi, odnosno da bi morao vratiti taj novac“, kaže sekretar Doma naroda Hadžiavdić.

Tufekčić u Federalnom parlamentu ima pravo i na naknadu za rad u komisijama, od čega je tokom 2015. i 2016. godine zaradio 4.200 KM.

Istovremeno, on u Skupštini kantona prima plaću i ostale naknade kao profesionalni zastupnik. Ova institucija nije CIN-u dostavila podatke o njegovim primanjima.

Zaposlenici Administrativne službe Doma naroda su u decembru 2016. godine primijetili da Tufekčić u Sarajevo ne dolazi vlastitim autom, kao što to navodi u putnim nalozima. Zato ga je sekretar Doma naroda upozorio.

„Rekao sam mu da mu nijedan više putni nalog neću realizovati i izvršiti isplatu“, kaže Hadžiavdić kojije o tome obavijestio i predsjednika KOSDA Livno.

„Kad je došao dopis, mislio sam da je to nešto malo, neka sitnica, nešto što nije uredu. On je rekao da će se riješiti,ali ovo je već otišlo dalje“, kažepredsjednik KOSDA Hadžijahić.On je o ovome obavijestio vrh Stranke gdje mu je rečeno da to sam riješi sa Tufekčićem.

Nakon što mu je Dom naroda prestao isplaćivati novac za putovanja, Tufekčić je, prema informacijama iz ove institucije,dostavio još tridesetak putnih naloga. Nijedan nije isplaćen.

(CIN)