Zotov: Nudimo početno ulaganje od 157 miliona maraka

Direktor kompanije “Izrael investment grupe” Evgenij Zotov rekao je danas da to preduzeće nudi značajno početno ulaganje u RŽR “LJubija” od 157 miliona KM.

Zotov je istakao da bi njegova kompanija u naredne tri godine u razvoj “LJubije” uložila 65 miliona KM sa bankarskim garancijama.

“Ništa ne obećavamo već radimo unaprijed”, rekao je Zotov na javnom saslušanju u Narodnoj skupštini pred Odborom za privredu o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o prodaji 64,9 odsto akcija osnovnog kapitala RŽR “LJubija”.

On je naveo da je jedan od motiva da to preduzeće kupi paket državnih akcija RŽR “LJubija” činjenica da je to veliko ležište željezne rude koje omogućava proizvodnju i poslovanje desetine godina unaprijed.

“Želimo promijeniti nabolje situaciju u proizvodnji i industriji željezne rude u Srpskoj i približiti je periodu kako je to bilo u bivšoj Jugoslaviji”, rekao je Zotov.

On je rekao da je “Izrael investment grupa” formirana kapitalom iz Izraela, Rusije i partnera u više država.

Zotov je rekao i da su ponudili najbolje uslove u skladu sa međunarodnim standardima, te da poslanici, objektivno i bez politizacije, procijene njihovu ponudu.

On je ponovio da “Izrael investment grupa” nudi povećanje broja članova Upravnog odbora /UO/ Rudnika željezne rude “LJubija” u kojem bi bili nezavisni direktori.

“Nudimo da po jednog člana UO `LJubija` imenuju vladajuća koalicija i Savez za promjene. Ovo bi bio transparentan postupak za buduće događaje u poslovanju `LJubije`”, ponovio je Zotov.

On je istakao da je potrebno nastaviti sa skupštinskom kontrolom i monitoringom rada “LJubije”.

Na javnom saslušanju predviđeno je i obraćanje direktora direktora prijedorskog ogranka “Arselor Mitala” Mladena Jelače, predstavnika Sindikata ove kompanije i gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića.

Za kupovinu 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala “LJubije” kompanija “Izrael investment grupa” ponudila je 92 miliona KM, a “Arselor Mital” 63 miliona KM.

