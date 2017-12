Zorana Pavić se vraća na scenu i poručuje: Umreću kao borac!

Zorana Pavić, jedna od najvećih pop i dens zvijezda devedesetih, vraća se na scenu pjesmom „Tatu“.

Početkom dvehiljaditih pjevačica se povukla zbog zdravstvenih problema prouzrokovanih stresom. O toj velikoj borbi Zorana prvi put priča za Kurir.

– O tome nikad nisam željela da pričam jer ne volim da se prenemažem. Nisam jadnica, već žena borac. Umreću kao takva i s osmjehom. Nosila sam se sa zdravstvenim problemima i nosim se još uvijek. Moj primjer je specifičan, ono što mi se dogodilo izazvano je užasnim stresom. To što sam doživjela malo ko bi izdržao na nogama. Ne glumim Baš-Čelika, ali tri dana poslije operacije igrala sam pozorišnu predstavu – kaže Zorana.

Pevačica je od detinjstva osetljiva.

– Kad sam bila mala, imala sam tahikardiju i aritmije. Čim čujem nešto neprijatno, jako se uznemirim jer sam emotivno luda. Meni srce nije bolesno, ali reaguje burno na svaku lošu informaciju. Kada su mi javili da je Manda umro, bila sam u kolima i mislila sam da ću izdahnuti. Ja sam stres manijak. Neprijatelji, ako žele da me ubiju, ne moraju da idu okolo-naokolo i da mi rade loše stvari, samo nek mi jave neku lošu vijest dok sam u saobraćaju i bez problema ću im izaći u susret da me više nema. Naravno, ukoliko me policija prethodno ne uhapsi jer je zabranjeno razgovarati telefonom dok upravljaš vozilom – kaže Pavićeva.

Nikad nije želela da se uda, ali priznaje da je dva puta bila „u divljem braku“.

– Ljubavnim životom uopšte nisam nezadovoljna, ali prema braku imam averziju. Ljudi kad potpišu taj papir, sve im krene nizbrdo. Iza sebe imam čak dva divlja braka, i to nikad niko nije znao. Čitav život sam se trudila da to sačuvam. Imala sam dvije velike ljubavi i ko zna, možda je ova u kojoj sam trenutno treća sreća. Ja sam emotivno luda i nikad ne bih patila za nekim ko me ne voli. Često se pričalo da sam s nekim s kim uopšte nisam bila, a ja sam samo mudro ćutala. Čak i priča da me je neki partner prevario za novac je apsolutna glupost – zaključuje Zorana.

Odrasla s Bjelom

Mnogi ne znaju da je Zorana sestra od ujaka slavnog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića:

– S Bjelom sam provela detinjstvo, veoma smo bliski. Često se prekrstim lijevom i desnom kad me pitaju: „Zašto ti Bjela ne da ulogu?“. Ja sam pop pjevačica koja je ušla u neke izazove kao što je mjuzikl, sada radim komediju, monodramu i kad god sam nešto uradila, Dragan mi je rekao svoje mišljenje i dao sugestiju. Htio je da stane iza monodrame, rekao mi je: „Nemoj da izdaješ DVD, nego da to postavimo u pozorištu i onda ćeš moći da radiš narednih pet godina“. Ja nisam htjela, vrlo svjesna da to nije mudar poslovni potez, ali je to bila moja emotivna priča i nisam željela da mi je niko dira. Ne očekujem od Bjele ulogu, niti je normalno da u moru fenomenalnih glumaca on sestri koja je pjevačica daje ulogu.

(Kurir.rs)