Znakovi koji pokazuju da ste u vezi sa nezrelim muškarcem

Svaka veza iziskuje trud, rad i odgovornost prema partneru, a kada to nije obostrano vrijeme je da se zapitate s kakvom ste zapravo osobom u vezi. Stoga vam donosimo sedam znakova koji ukazuju na to da ste u vezi s nezrelom i djetinjastom osobom.



Ne sprovodi planove u djela

Važan dio na početku svake veze je odlazak na sastanke i provođenje vremena zajedno. Ali, ako vaš partner često priča o velikim idejama i planovima koje ima za vas, a one se na kraju baš uvijek izjalove, vrijeme je da dobro razmislite želite li nastaviti vezu s takvom osobom na čiju riječ ne možete da računate.

Odbija da definiše vezu

Ovdje je riječ o vrlo važnom razgovoru. Želite da znate tačan status vaše veze i kakva je vaša zajednička budućnost, odnosno vrijedi li se dublje upuštati u vezu. Ali, ako vaš partner ne želi uopšte da priča o tome što zapravo tačno pokazuje stepen njegove nezrelosti i neozbiljnosti.

Ne prihvata odgovornost

Postoje ljudi koji jednostavno odbijaju da prihvate bilo kakvu odgovornost za svoja djela. Nisu svjesni kako su sada odrasle osobe koje ne mogu više da pobjegnu od odgovornosti. Ako ste u vezi s osobom koja nikad u životu nije bila kriva ni za šta, dobro razmislite vidite li budućnost s takvim partnerom.

Ne zna s novcem

Samo zato što vaš partner ima posao i redovnu platu ne znači da je finansijski odgovorna osoba. Ako on tu platu odluči da potroši na sebe i na nepotrebne stvari umjesto da podmiri razne troškove i račune, šanse su da je riječ o vrlo neodgovornoj i nezreloj odrasloj osobi.

Ne mari za vaša osjećanja

Sebična osoba koja cijeni samo svoja osjećanja nije dobar partner. Veza bi trebalo da bude ravnopravno partnerstvo, a ako se vaša osjećanja nikad ne uzima u obzir onda ste definitivno u vezi s nezrelom osobom. Najbolje je da se maknete od takvog toksičnog i sebičnog ponašanja.

Reaguje djetinjasto, a ne logično

Najveća razlika između odrasle i nezrele osobe je u njihovom načinu reagovanja kada se suoče s različitim situacijama. Pogotovo ako je riječ o komuniciranju kada im nešto smeta. Smiren, zreo razgovor s partnerom je nešto što odrasle osobe normalno rade, a ne lupaju nogom o pod ili ih svaka sitnica uvrijedi kao što je slučaj s djetinjastim osobama.

Imate osjećaj kao da mu stalno zanovijetate

Čujete samu sebe kako zanovijetate, ali ne možete da prestanete. Imate osjećaj da ako partnera na nešto ne podsjetite da on to nikad neće uraditi. Nije vaša krivica ako partner ne želi da se uozbilji, no onda je vrijeme da prestanete da zanovijetate i da promijenite situaciju u kojoj se nalazite.

(Ljepota i zdravlje)