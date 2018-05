Znakovi koji otkrivaju da ste loši u krevetu

Ako nikada ne preuzimate inicijativu, stalno razmišljate o izgledu svoga tijela i izbjegavate oralni seks, postoji vrlo velika vjerovatnoća da se u krevetu i ne snalazite baš najbolje.

Svaka žena voli misliti da je dobra u krevetu. Uprkos tomu, svaka žena nije dobra u krevetu. Neke su lijene i prepuštaju se rutini, a neke su nesigurne i opterećene izgledom. Ako želite saznati jeste li loše u krevetu, ne morate pitati partnera (ionako vam neće reći) nego jednostavno posmatrajte znakove. Koje? Donosimo vam pregled najčešćih koji to otkrivaju.

Spavaća soba vam izgleda kao kancelarija

Ako imate previše urednu i organizovanu spavaću sobu, partner bi vam mogao doživjeti slabljenje libida, jer ga takvo uređenje može podsjetiti na posao, ali i stres na poslu. To nikome nije seksi, a može upućivati na to da ne doživljavate seks previše važnim. Nemojte u spavaćoj sobi držati računar, puno knjiga, mobilni telefon i ostale stvari koje više ulaze u sferu poslovnog svijeta. Naravno, ne savjetujemo da budete neuredni, nego da spavaća soba izgleda kao mjesto za spavanje i seks.

Ne volite oralni seks

Ako ne volite oralni seks, prilično je jasno zašto će vas muškarci doživljavati lošom u krevetu. Naime, muškarci vole oralni seks – i kao primaoci i kao davaoci. Razmislite malo zašto odbijate oralni seks i prisjetite se koliko užitka ima u njemu.

Ustajete iz kreveta odmah nakon seksa

U redu je ako se želite istuširati nakon seksa, ali nemojte bježati iz kreveta iste sekunde kada završi. Njemu tako šaljete poruku kako mislite da je seks ili možda on prljav, a pokazujete i da vas ne zanima maženje što može signalizirati strah od intimnosti. Dakle, umjesto bijega, naslonite glavu na njegova prsa i nježno mu udijelite pokoji kompliment, naravno, ako tako mislite.

Vaše aktivnosti prije seksa traju duže od seksa

Dok on leži i željno čeka vas, vi se polako tuširate, perete zube, sređujete kosu, čupkate dlačice koje ste tokom depilacije previdjeli… I to traje. Njega takvo ponašanje živcira, jer njemu seks s vama dolazi prije svega, a vi pokazujete da vam nije stalo. On onda donosi zaključak da vama seks nije toliko bitan. To uništava trenutak i obično nakon toga seks nije vatromet.

Upali ste u rutinu i “lijeno” se seksate

Već ste dugo zajedno, strast je nestala negdje iza ugla, a seks je postao rutina. Vama se više baš i ne da i doživljavate to kao dužnost. Ne treba posebno objašnjavati zašto ste zbog toga loši u krevetu. Vrijeme je za malo mašte i vruće akcije.

Nikada ne preuzimate inicijativu

Istina je da muškarci vole biti lovci, ali u seksu vole da i žena ponekad preuzme inicijativu. Ako to nikada ne radite ili pak činite vrlo rijetko, negdje u njemu čuči misao da baš i niste najbolji u krevetu. Oslobodite se, pustite mašti na volju i zgrabite vlastiti seksualni život u ruke. Nema ništa loše u tome da tu i tamo vi inicirate seks.

Nesigurne ste u izgled svog tijela

Ako i tokom seksa neprestano razmišljate o nesavršenostima na svom tijelu, ne možete se opustiti. To znači da niste posve predani seksualnom činu, a samim time ne možete biti sjajna ljubavnica. Sve ono što vi vidite, on ne vidi. Vrijeme je da se opustite, prihvatite sopstveni izgled i istinski uživate u seksu. Kada vi budete uživali, vjerujte – uživaće i on!

