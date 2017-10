Zmaj od Šipova: Skupiću glasove za poslanika u Narodnoj skupštini

Ilija Grahovac, u narodu poznatiji kao Zmaj od Šipova, osniva svoju stranku. Zvaće se “Za poštenu Republiku Srpsku” i kako sada stvari stoje kandidovaće se za poslanika u Narodnoj skupštini. Za ATV kaže da se na taj potez odlučio, izrevoltiran nedavnim sukobom u Parlamentu.



U politici će, kaže, biti svoj i ničiji, miritelj posvađanih. Političke stavove, u svom stilu, pojasnio je gledajući direktno u kameru i zahtijevajući da sam drži mikrofon.

“Kad vidim kako se u Skupštini svađaju i šta rade to me nešto nagoni, ima jače od mene, to me motiviše da se baš kandidujem. Da pogazim svoje divne riječi ono što sam govorio da neću da budem činovnik. Zašto? Za mene su mnoge narodne mase i ja sam najpopularniji na Balkanskom poluostrvu”, kaže Ilija Grahovac.

Ne mogu više da gledam kako napadaju na Srpsku, narodu je dosta laži i galame, narod hoće da radi i bolje živi, Zmaj od Šipova je već sa kućnog praga počeo sa političkim govorima. Imaće, kaže, unikatnu predizbornu kampanju. Očekuje prelaske iz drugih partija pod njegov politički krov.

“Šta misliš svi pređu meni? I svi idemo kod Zmaja. Dosta je i ovih i onih i ovih što lažu i petljaju. Ja nisam pohlepan za novac. Da sam samo po jedan euro naplaćivao koje bi danas uzeo pare. Mislim da ću skupiti glasove”, rekao je Zmaj.

Biću član Zmajeve stranke, potvrđuje za ATV Duško Tomić, inače advokat Zmaja od Šipova. Cilj im je, kaže, da pokažu u kom stanju se trenutno nakazi Republika Srpska – i da ponude nešto novo.

“Mene je zvalo desetak obrazovanih ljudi, koji su se prvo smijali kao i ja ali su shvatili ozbiljno stvar. Dakle, ako imamo Preletačevića u Srbiji koji je porazio tamo ove zašto ne bi jedan zmaj koji je narodski čovjek, priča narodskim jezikom, koji je kontroverzan, kao što znate – bio i član Parlamenta i bavio se i on politikom”, rekao je advokat Ilije Grahovca Duško Tomić.

U rodno Šipovo Ilija Grahovac je došao iz populatnog rijalitija, da napravi kratku pauzu i spremi stoku za zimu. I da u međuvremenu pokrene novi politički pokret.

Zvaničnu prezentaciju svoje partije Zmaj od Šipova će imati, ni manje ni više nego u sudnici. I to u zgradi Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu početkom decembra ove godine.

Tad su mu zakazana dva ročišta – a ostao je upamćen po tome što mu se sudilo zbog prodaje oružja, teških tjelesnih povreda, čak i za izazivanje opšte opasnosti.