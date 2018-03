Zlatko Maksimović: Hoćemo uspješnu Srpsku

Lider Pokreta “Uspješna Srpska” Zlatko Maksimović rekao je u intervjuu za portal “InfoBijeljina” da ovaj pokret ima preko 5.000 članova, te da im se gotovo svakodnevno pridružuju novi članovi sa idejom i voljom da mijenjaju stanje.



“Imamo preko 5000 članova i taj broj nije konačan, jer nam se skoro svakodnevno pridružuju ljudi sa idejom i voljom da stanje mijenjaju, što je meni posebno drago. Trenutno smo prisutni u sedam od devet izbornih jedinica u Srpskoj, a u planu je formiranje još jednog gradskog i dva opštinska odbora do kraja mjeseca. Logičan slijed događaja u ovoj fazi bio je formiranje dokumenta koji će na jednom mjestu objediniti osnovne postulate i principe našeg Pokreta. Manifest je upravo to- dijagnoza svih problema u društvu, ali i recept za oporavak. Mi želimo da Republika Srpska zaista bude uspješna i da građani žive bolje. Manifest će pokazati da, pored toga što želimo, i možemo i znamo kako to da postignemo. 25. marta na našoj konvenciji predstavićemo sve detalje i krenuti u dalju realizaciju zacrtanog cilja kome težimo od svog osnivanja i po kojem i nosimo ime – želimo jaku i uspješnu Srpsku”, rekao je Maksimović.

Maksimoviće kaže da članovi Pokreta “Uspješna Srpska” smatraju da se za izbore se ne treba spremati, te da su izbori test i za stranke i za političke lidere da li su u prethodnom periodu ispunili očekivanja građana i radili svoj posao revnosno.

“Kada kažete „spremamo se za izbore“ to odmah asocira na pokretanje nečega što nije radilo do tada. Mi smo u prethodnom periodu mnogo radili na širenju naše ideje kroz konkretne aktivnosti i na izborima očekujemo potvrdu našeg rada. Narod to itekako vidi i zna da prepozna. Ako konkretno govorimo o kampanji, biće usmjerena na predstavljanje naših rezultata. Uz to, naš tim stručnjaka u prethodnom periodu radio je na izradi programa za ekonomski oporavak Srpske, što ćemo takođe predstaviti građanima”, smatra lider “Uspješne Srpske”.

Maksimović je rekao da su mu očekivanja u vezi sa izborima poprilično utopijska.

“Nadam se poštenim izborima. Nadam se novoj energiji. Birači su zasićeni politikama i strankama koje se rotiraju na sceni. To se osjeća već godinama, ali nadam se da je narod konačno smogao snage da presiječe i ovaj put glasa za sebe, za svoje dobro i dobro svojih porodica. Mislim da je to vrijeme i došlo. Nedavno je na jednoj fasadi u Banjaluci osvanuo grafit „Vi koji bježite iz Srpske, ne šaljite novčanu pomoć rodbini. Oni su glasali za ove zbog kojih ste morali da odete.” To najbolje oslikava situaciju u kojoj je ovo društvo trenutno i zbog te “klime” mi u Uspješnoj Srpskoj smatramo da će ovoga puta narod glasati za sebe. S druge strane, iako o tome nerado govorim jer volim da rezultati govore umjesto nas, očekujemo petocifren broj glasova, a samim tim i direktne mandate za NS RS”, rekao je Maksimović.

U prethodnom periodu su, kako kaže Maksimović, članovi Pokreta bili zauzeti brojnim aktivnostima, izradom programa za ekonomski oporavak Srpske, te širenjem Pokreta.

“Ova tema još se nije našla na dnevnom redu. Sa tom odlukom ne žurimo, jer ima vremena za odlučivanje o tome. Naravno, kontinuirano pratimo situaciju i aktuelna dešavanja na političkoj sceni. Ono što je izvjesno je da će po pitanju donošenja ove odluke i članstvo i stranački organi biti na istom kursu. Odluku ćemo donijeti zajednički i vodeći se interesima građana kao i do sada”, rekao je Maksimović.

Lider Pokreta “Uspješna Srpska” je rekao je da je još rano da licitira o nekoj od tih funkcija.

“O tome ćemo razgovarati na stranačkim organima kad bude vrijeme i donijeti odluku koja će nas voditi našem cilju- boljoj i uspješnoj Republici Srpskoj”, rekao je Maksimović.

(InfoBijeljina.com)