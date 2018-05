Živanović: Cilj Hrvatske je da se zaborave zločini u Jasenovcu

Povodom Sedme međunarodna konferencije o Jasenovcu, koja je u toku u Banjaluci, u emisiji “5do7” ATV-a gostovali su dr. prof. Srboljub Živanović, predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije bivše SR Jugoslavije.

Jovanović ističe da se mora mnogo više raditi nego do sada na probijanju istine o Jasenovcu, da dopre do svijesti i savjesti čovječanstva, jer držanje te istine u našem uskom okviru, čak i balkanskom, nije dovoljno.

Živanović dodaje da traganje za istinom traje jako dugo, još od 1964. godine kada je bio član Komisije antropologa koji su iskopavali stratišta u Jasenovcu i u Donjoj Gradini.

“Kada sam držao u svojim rukama razbijene lobanje male dece onda sam se zarekao da ću se celog života govoriti u ime onih čija je ćutnja večna. Otada pa do danas mi se trudimo da se što više sazna o stradanju Srba, Jevreja i Roma u Jasenovačkom sistemu logora za istrebljenje. Međuarodna komisija za istinu o Jasenovcu, u kojoj nije bilo predstavnika ni Srba ni Hrvata ni bilo koga sa prostora bivše jugoslavije je utvrdila, na osnovu naših iskopavanja, na osnovu hrvatske štampe, rimokatoličke štampe i štampe tadašnjih saveznika Hrvatske – Njemačke, Italije i drugih da je u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora stradalo preko 700 hiljada Srba, 23 hiljade Jevreja, a ne 33 hiljade kako mnogi govore, i 80 hiljada Roma, rekao je Živanović.

On dodaje da je, prema popisu iz 1945. godine, na teritoriji tadašnje NDH u životu ostalo svega 450 Roma,a na teritoriji BiH 457, znači manje od jedne hiljade.

“Isto tako mnogi ne znaju da je samo u jednoj turi preko Save u Donju Gradinu prebačeno preko 40 hiljada Roma. Ta su deca sva pobijena. Naša komisija antropologa koja je istraživala te masovne grobnice utvrdila je da postoji velika razlika između žrtava koje su sahranjene u Jasenovci i onih koji su sahranjeni u Donjoj Gradini. U Donju Gradinu dovođeni su ljudi direktno iz sela i gradova, iz raznih srpskih mesta, do ivice masovne grobnice, gde su ih ubijali i bacali u jamu, zajedno sa svim onim što su nosili sa sobom. Ti nesrećni ljudi nikada nisu imali pojma gde idu i šta će da bude sa njima. Mi smo u tim masovnim grobnicama nalazili cucle, flašice za mleko, ogledalca i češljeve, zlatnike, krstiće… Sve je to bilo u Donjoj Gradini. Međutim u Jasenovac su dovodili na stratišta ljude koji su već bili prethodno opljačkani u 1 100 gradova u tadašnjoj NDH. Ustaše su u to vreme govorile da ne žele da ih ubijaju iz pušaka, jer ne žele da za srpske svinje troše municiju”, kaže Živanović.

Jovanović dodaje da je sada aktuelno negiranje zločina i broja žrtava u Jasenovcu, od strane hrvatskih vlasti, da zagovaraju novo utvrđivanje broja žrtava.

“To je način da se to pitanje derogira u budućnosti. Cilj je da se izvrši revizija brojki žrtava i samih karakteristika tog zločina. Da se oduzme genocidna osobina i da se svede na jedan masovni zločin. Cilj je ponovo prekopavati prekopanu stvar, izgubiti vrijeme, trošiti i očekivanja i mogućnosti da se šira javnost zainteresuje za to i onda se problem rešava kroz puštanje u večnost. S druge strane Hrvatska kao zemlja čija prethodnica NDH snosi punu odgovornost za taj genocid je bila prilično zadovoljna umrtvljavanjem tog pitanja kroz decenije i smatra da ulaskom u EU i NATO dobija sigurnu zaštitu – da neće dozvoliti da se to staro pitanje pretovori u neku neugodnu sadašnjost. Tako da je taj predlog kupovanje vremena za odlaganje stvari, kaže Jovanović.

Živanović kaže da je problem u tome što je rimokatolička crkva organizovala masovne pogrome Srba.

“Ko se sada seća da je u Doboju npr. bio koncentracioni logor za vreme Prvog svetskog rata u kome je stradalo 12 hiljada srba. To nije tako mali broj. Da je onda kada je Gavrilo Princip ispalio onaj metak na Franca Ferdinanda, istovremeno u svim gradovima gdje su živeli Srbi započelo pljačkanje, klanje i ubijanje Srba. Recimo u Foči su ubili sve Srbe za vreme Prvog svetskog rata itd. Isto tako niko ne govori da su bili ogromni pogromi Srba za vreme zagrebačkog kardinala Bauera krajem onoga veka. Ljudi su i to zaboravili. Isti je cilj , da se vremnom zaborave i zločini u Jasenovcu.

Znači ljudi teže da zaborave izvesne stvari. Mene je posebno pogodilo kad me je jedna maturantkinja banjalučke gimnazija upitala da li je Jasenovac jedno turističko mesto u Hrvatskoj. Znači prošla je kroz školu u Banjaluci a nikada nije uspela da sazna šta je u stvari Jasenovac – najveća grobica Srba koja je ikad postojala u svetu”, rekao je Živanović.