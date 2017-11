Zimzograd na tri lokacije u srcu Banjaluke

Zimzograd Banja Luka održaće se 5.put po redu u srcu grada Banja Luka u organizaciji agencije MINT i Turističke organizacije Banja Luka, u periodu od 01.12.2017. do 02.01.2018. godine, na Trgu Krajine, parku Petar Kočić i na ulici Kralja Petra I Karađorđevića.

Zimzograd će ove godine donijeti dosta noviteta i sadržaja za cijelu porodicu, nove mlade generacije i sve posjetioce iz zemlje i regiona.

Preko 60 izlagača iz čitave Bosne i Hercegovine upotpuniće raznovrstnost ponude i zadovoljiti sva čula naših posjetilaca. Zimzograd je zabilježio nevjerovatnu posjećenost prethodnih godina, a ove godine upotpunili smo naš program sa Fanta Meet up-om i zvijezdama YouTube scene koji će se održati na ulici Kralja Petra I Karađorđevića između Trga Krajine i parka Petar Kočić.

„Tokom mjeseca decembra imaćemo šest tinejdžerskih zvijezda You Tube-a koji će upotpuniti naše vikende, a to su: Muđa i Ćale, Yasserstain, Marija Žeželj, Zvoganj, Davor Gerbus i Jana Dačović. Odlučili smo se na ovaj korak, jer smo primjetili da su nove generacije nadmašila očekivanja Zimzograda sa prošlogodišnjim meet up-om sa Janom Dačević, koji je trajao više od 7 sati. Digitalizacija i globalizacija je sveobuhvatno primjetna i u našem društvu, te djeca i mladi umjesto kreativnih radionica, više biraju svoje idole preko You Tube servisa. Na ovaj način želimo u duhu praznika da ispunimo njihove želje i zahtjeve prema nama kao organizatorima Zimzograda “, rekao je Marko Šiniković, portparol Zimzograda.

On je naveo da pored YouTube programa ove godine će biti i dnevni program, kao i koncerti.

„U sklopu dnevnog programa svakog dana imaćemo DJ-eve, tamburaše, saksofoniste, duo i tri sastave, a oni će nas zabavljati u sklopu After work party programa koji smo napravili za sve naše posjetioce. Tu su i tri novogodišnje noći koje organizuje grad Banja Luka, ali i Dječija Nova godina za naše najmlađe“, istakao je Šiniković.

Zimzograd će ukrašavati desetine huljada lampica i svjetlosnih efekata, a tu je i zabavni park za sve generacije.

Postavljanje kućica na Zimzogradu užurbano kreće u narednih par dana, s kojima najavljujemo najveću čaroliju Banjaluci, ali i čitavoj zemlji.