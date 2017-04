Zimska oprema više nije obavezna

Vozači u BiH prema važećem zakonu od danas nisu obavezni imati i koristiti zimsku opremu.

Korištenje zimske opreme je bilo obavezno od 15. novembra 2016. do 15. aprila 2017. godine, odnosno do danas i to bez obzira na vremenske uslove koji su vladali u tom periodu.

Kazna za neposjedovanje obavezne i zimske opreme iznosila je 40 KM. Kao i svake godine, policijski službenici su provjeravali vozila, a nesavjesni vozači koji nisu posjedovali potrebnu opremu te tako ugrozili sebe i druge učesnike u saobraćaju, kažnjavani su prema zakonskoj odredbi.

Od danas je vrijeme za ljetne gume, a najpopularnije i vjerovatno najrelevantnije testove guma moguće je pronaći na stranicama Njemačkog auto-moto kluba ADAC, dok jednako dobre, ako ne i bolje testove provode specijalizovani magazini kao što je, također njemački, Auto motor und sport.

Kada je riječ o skladištenju guma, prije skidanja ih treba označiti prema pozicijama (prednje, zadnje), potom ih skinuti i oprati te dobro obrisati, kako bi se spriječila korozija. Takođe, preporučuje se vađenje zaglavljenih kamenčića i šljunka iz profila guma.

(Klix.ba)