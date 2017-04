Zima ne odustaje: Snijeg do kraja sedmice

U većini predjela u Republici Srpskoj u drugoj polovini sedmice očekuju se susnježica i snijeg, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Do kraja dana u većini predjela očekuju se obilnije padavine, koje će pratiti nagli pad temperature. Na planinama će kiša preći u snijeg, uz brzo formiranje snježnog pokrivača, a duvaće i jak vetar, pa će biti uslova za pojavu vijavica. Tokom noći susnježica i snijeg padaće ponegdje i u nižim predjelima.

Sutra se očekuje kiša na jugu Republike Srpske i u Semberiji, u višim predjelima snijeg uz dalji rast snježnog pokrivača, dok se u nižim predjelima očekuju kiša, susnježica i snijeg. Padavine će biti jače ujutru, dok će tokom dana postepeno slabiti, a duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet, u višim predjelima od minus tri, dok će najviša dnevna biti od tri do 10, na jugu 12 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 20. aprila, biće hladno i oblačno vrijeme uz susnježicu i snijeg u većini predjela, a samo će u Semberiji i na jugu padati kiša. Na jugu kiša prestaje i popodne će biti suvo uz postepeno razvedravanje i jaku buru, dok će jačih padavina biti na sjeverozapadu.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Hladno i oblačno vrijeme uz kišu i susnježicu, te snijeg u višim predjelima preovladavaće i u petak, 21. aprila, osim na jugu, gdje će biti suvo uz sunčane periode. Popodne padavine će postepeno prestati u većini predjela, dok će samo na istoku i dalje padati slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, a najviša dnevna od tri do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 22. aprila, neće biti padavina i doći će do postepenog razvedravanja sa hladnim jutrom. Tokom dana biće pretežno sunčano ili uz sunčane intervale i umjerenu oblačnost.

Jutaranja temperatura biće od minus šest do minus jedan, na visoravnima do minus 11, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 23. aprila, se očekuje slična jutarnja temperatura kao prethodnog dana.

