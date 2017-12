Zima kakvu ne pamte: Gotovo dva metra snijega zatrpalo gradić! FOTO/VIDEO

Skoro dva metra snijega zatrpalo je grad Eri u sjeverozapadnoj Pensilvaniji za Božić. Stanovnici, koji kažu da ne pamte ovakve padavine, sa svojim ljubimcima izašli su napolje kako bi zabilježili ovaj fenomen u svom gradu.

Slike su preplavile Instagram, a mnogi komentarišu da su imali Božić iz snova.

Tree in my Mum’s back yard. It’s a huge pine, the snow is weighing the branches down. pic.twitter.com/llM9EJElaC

— 🔔 jooble bells 🔔 (@jooblee) December 26, 2017