Zijad Džemić nastavlja da krši zakon

“Ja sam i prošli put rekao da će Vijeće za mjeriteljstvo biti imenovano onda kada materijal bude dostavljen u skladu sa zakonom”, rekao je 30. maja Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

“Ukoliko se i dalje budu opstruisali zaključci Savjeta ministara slijede razgovori kolegija Savjeta ministara sa direktotrom Instituta za mjeriteljstvo”, rekao je 20. jula Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

“Ja očekujem da će ministar Šarović taj materijal vratiti narednu sjednicu ili maksimalno dvije, odnosno mi ćemo postupiti u skladu sa zakonom”, kazao je Zvizdić 31. jula.

“Jesam govorio da tu ima mnogo problema, da su neraščišćene stvari, da se ne zna ni ko pije , ni ko plaća”, kazao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH 20. jula.

Tako su ministri i predsjedavajući govorili poslednjih nekoliko mjeseci, dok je direktor Instituta za metrologiju radio po svome. Već sama činjenica da su mu uvijek iznova davali priliku za popravni, iako su sami, još u novembru prošle godine, jasno utvrdili da Zijad Džemić krši zakon, ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Da to tijelo toleriše nezakonitost i omogućava zloupotrebe direktora Instituta, čijem je Savjetu, tijelu bez koga se ne mogu donositi podzakonski propisi, istekao mandat još 2012. godine, potvrdila je najnovija sjednica, na kojoj je Zijad Džemić, ponovo predložio članove Savjeta, na način koji je protivan zakonu.

“Mi smo juče odlucili da kao Savjet ministra na narednoj sjednici imenujemo one ljude za koje je zadužen Savjet ministara, a mislim da pravo pitanje treba uputiti nivou Federacije”, kazao je Zvizdić.

Dok Zvizdić prebacuje odgovornost, jasno je da je umjesto smjene, Zijad Džemić samo dobio još jedan rok za korekciju.

“Sa svoje strane sam iskoristio priliku da kažem da se ovakvim odugovlačenjem dovodi u pitanje kredibilitet Savjeta ministara BiH. S pravom se može postaviti pitanje da li ijedan akt koji je izašao iz državne mjeriteljske institucije od 2012. ima svoju snagu”, komentarisao je Šarović.

Ali to očiglewedno malo koga brine iako su posljedice nezakonitih odluka svakim danom sve veće. Samo ona o piplmetrima, omogućuje nezakonito bogaćenje medija kojima se lažira visoka gledanost, a koji su, sad je to više nego očigledno, u sprezi za politikom. Da nije tako, Savjet ministara bi do sada sporne akte stavio van snage, a direktora Instuta za metrologiju, koji je ih je donio i koji uporno krši zakone i procedure, smijenio.

“Meni nije jasno samo ko toliko moćan stoji iza svega ovoga. Da se sve ove godine Institut za mjeriteljstvo ne može razvaliti zbog jedne očito kriminalne odluke i kriminalnog ponašanja. U svakoj normalnoj zemlji to bi palo poslije prve objave, evo mi govorimo o tome već dvije godine i ništa se ne miče”, kazao je Ekrem Dupanović, glavni i odgovorni urednik portala “Media Marketing”.

“Sve je u proceduri” volšebno odgovara Zijad Džemić nastavljajući da čak i proceduru krši, uporno šaljući prijedloge koji su u suprotnosti sa zakonom. Šta će se desiti ako i u roku od sedam dana, koliko mu je vremena sada Savjet ministara dao, pošalje spisak imena članova Savjeta koji samo njemu odgovaraju, niko od odgovornih nije želio da kaže. Javnosti koja od Zvizdića i ostalih očekuje prevashodno da poštuju zakon, jedino ostaje da ih kazni na narednim izborima. Do tada, Džemić će, zaštićen od svojih političkih mentora, nesmetano donositi nove i nezakonite odluke, smijući nam se svima u brk.