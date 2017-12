Zemljotres tresao područje Mostara

Područje oko Mostara zahvatio je danas oko 14 časova zemljotres jačine 4,4 stepena po skali Merkalija.



Zemljotres je registrovan na lokaciji 21 kilometar jugoistočno od Mostara, kod Blagaja.

M3.9 #earthquake strikes 22 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 24 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/YjEESAMqS1

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2017