Željka Cvijanović negira da ima profile na društvenim mrežama

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ne posjeduje nijedan nalog na društvenim mrežama niti postoji ovlašteno lice da u njeno ime uređuje bilo kakav nalog na društvenim mrežama, saopšteno je danas iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.



Saopštenje je objavljeno povodom pojavljivanja navodnog naloga na društvenoj mreži Tviter pod imenom predsjednika Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović.

Na profilu na društvenoj mreži Tviter koji nosi ime Željke Cvijanović nedavno je objavljeno da bi Republika Srpska mogla biti prva zemlja koja će priznati nezavisnost Katalonije.

I have already submitted a motion to the parliament. Republic of Srpska could be the first country to recognize #Catalonia‘s independence.

— Željka Cvijanović (@cvijanovicz) October 28, 2017