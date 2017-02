Željeznička stanica sagrađena oko drveta starog 700 godina

Ljubav prema prirodi, ali i sujevjerje sačuvalo je ovo drvo kamfora od sječe.



Japansko poštovanje prema prirodi dukobo je ukorijenjeno u njihovu tradiciju. Ukoliko ima još uvijek nekog ko sumnja u ovu činjenicu, ovaj projekat će ga sigurno razuvjeriti. Željeznička stanica Kajašima u Osaki građena je tako da se veliko stablo kamfora, koje stoji na ovom mjestu više od 700 godina, ni malo ne poremeti.

Stanica Kajašima otvorena je još 1910. godine i u to vrijeme sagrađena je u blizini ovog drveta. Međutim, kako se populacija Osake povećavala, potrebno je bilo povećati kapacitete što je podrazumijevalo njeno proširivanje i to baš na stranu gdje je raslo drvo. Kako prenosi Spoon and Tamago, plan ekspanzije iz 1972. godine koji je odobren podrazumijevao je i da se ovo drvo isječe.

Međutim, lokalno stanovništvo nije tako lako htjelo da se odrekne drveta za koje su mnogi mještani smatrali da je sveto i da će „onoga ko ga isječe, pratiti velika nesreća“.

Pod pritiskom javnosti, gradski oci bili su primorani da drvo zadrže u životu, a novoprojektovano rješenje podrazumijevalo je gradnju takve platforme koja bi imala veliku rupu u krovu kroz koje bi krošnja mogla da dođe do svjetlosti. Stanica je sagrađena 1980. godine a pored drveta podignuto je i malo svetilište. Za svaki slučaj.

Čelična konstrukcija sagrađena je tako da ima otvor u krovu kroz koje raste drvo. Drvo je u podnožju ograđeno staklenom ogradom kako ga navala ljudi ne bi slučajno oštetila.

(Gradnja)