Željeznice RS uz otpremnine ispratili radnike u penziju

Ovako su prijedorski Željezničari ispratili dvadestak kolega u zasluženu penziju. Red je, kažu, poslije svih muka i neizvjesnosti, da se ljudi opuste i po lijepom upamte kraj svog radnog vijeka.



Bojali su se da će prvi penzionerski dan dočekati bez pare i dinara, ali ih je sve dočekalo iznenađenje. Uprava im je konačno isplatila sva dugovanja i otpremnine. Ostale su još samo kamate, ali na to će, kako kažu, strpljivo pričekati.

Mirko je radio 37 godina u prijedorskoj kolskoj radionici. Dobio je, kaže, tri plate i oko osam hiljada maraka zaostalih dugovanja. Bez obzira na sve dobro i loše kroz šta je prošao kao radnik Željeznica, danas su osjećanja pomijenšana.

“S jedne strane je čovjeku drago što je završio to i okončao, i što će se moći posvetiti nečemu drugom, kao unučićima, a s druge strane postoji neka žal za društvom s kojim si godinama proveo svoj radni vijek”, rekao je penzionisani radnik ŽRS Mirko Knežević.

Žao je i Vitomiru, koji je radio u Banjaluci. Ipak, priznaje da mu je laknulo što penzioner postaje s nešto para u džepu. Ni sam, kaže, nije vjerovao da će dugovanja biti isplaćena na vrijeme. Sve dok ga kolega nije nazvao i, kako kaže, uhvatio muštuluk.

“Bilo nam je drago, ali to jeste naš novac, to su oni nama bili dužni da daju. Nije to sad , ali eto, ispalo je sad čak da smo i uštedili na jedan određen način”, rekao je penzionisani radnik ŽRS Vitomir Momić.

Željezničari koji su u prvoj turi penzionisani, nisu se nadali da će odmah dobiti otpremnine, jer je prije nekoliko dana, par sindikata sa generalnim direktorom potpisalo nešto drugačiji dokument. Otpremnine, ali i sva dugovanja, dobiće kroz trideset dana, a ako se to, ipak ne desi, na svoj zahtjev biće vraćeni na posao. Taj dokument su u sindikatu saobraćaja i transportne djelatnosti protumačili kao nezakonit, pa su odmah angažovali advokate. Vjeruju da je i to pomoglo da se stvari malo ubrzaju.

“Svim svojim kolegama, sindikat STD-a je rekao da ne potpisuju nikakvo rješenje dok im na račun ne legne novac. Novac je legao u srijedu poslije podne, negdje oko 15 časova svima, u četvrtak su ljudi došli ovde, pozdravili se, uzeli ta rješenja”, rekao je Boris Šukalo iz Sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti u ŽRS.

Oko tri miliona i 800 hiljada maraka za otpremnine i dugovanja stiglo je iz Vlade Srpske i to kao pozajmica. Tim novcem isplaćeno je 211, sada već penzionisanih radnika Željeznica.