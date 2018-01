Željeznice RS traže 160 dobrovoljaca za odlazak u penziju

Željeznice Srpske traže 160 dobrovoljaca za odlazak u penziju – skoro pa nevjerovatno je zazvučala informacija koja je stigla iz tog javnog preduzeća.



Naprosto moraju tako da bi ispunili obaveze koje su preuzeli dobijanjem kredita Svjetske banke. Njima bi isplatili najviše šest prosječnih plata i isto toliko novca kao naknadu za dobrovoljni odlazak. U suprotnom, Uprava će da izabere radnike sa kojima će raskinuti radni odnos, a to znači i manje novca prilikom odlaska iz firme nego pri dobrovoljnom penzionisanju.

“Iza toga slijedi proglašenje tehnološkog viška i otkaz po osnovu tehnološkog viška sa zakonskom otpremninom bez naknade za dobrovoljni odlazak. Cilj restrukturisanja radne snage je takav da se u programu restrukturisanja smanji broj radnika do 2021. na 2 100 ukupno”, kaže Dragan Savanović, direktor Željeznica Republike Srpske.

Tako bi do kraja 2018. u Željeznicama trebalo da ostane 2 500 radnika. Za dobrovoljni odlazak mogu da se prijave radnici kojima je do penzije ostalo više od pola godine, i to čim svoje mišljenje daju iz Sindikata i Zavoda za zapošljavanje. U Sindikatu pričaju da su im ponuđeni uslovi u najmanju ruku ponižavajući.

“To je nekih par hiljada maraka po radniku, a u ovakvim vremenima da neko za par hiljada maraka kaže da će napustiti preduzeće dobrovoljno – to je zaista van svake pameti. Znači neki radnik koji ima nekih 500 KM, to bi bilo nekih 5 000 maraka maksimalno za dobrovoljni odlazak. Dok bi ta suma bila čak i od 2 000 za mlađe radnike”, rekao je Goran Čamdžić iz Sindikata Željeznica Republike Srpske.

Otpremnina bi, kaže Čamdžić trebala da bude bar 500 maraka po godini staža. Tražiće i da se preispita Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.