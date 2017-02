Željeznice RS isplatile dugovanja nekolicini radnika

Sedam dana prije najavljenih protesta u Željeznicama, nekima su stigle i dobre vijesti. Nekolicini radnika koji su tužili firmu zbog dugovanja za topli obrok i prevoz, juče je isplaćeno ukupno 70 hiljada maraka.

Dok se jedne tužbe isplaćuju, Sud donosi nove presude u korist zaposlenih. Konkretno, mašinovođa suspendovanih 2011. godine.

“Dio novca je isplaćen na njihove račune a odnosi se, iz tog perioda, na 50 odsto toga što su bili suspendovani. Juče su dobili presudu da im se trebaju isplatiti i one kazne u vođenju disciplinskog postupka, a one nisu više onoliko koliko je njima odbijeno. To je sada uvećano za sudske i troškove kamata”, kaže Simo Cvjetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa ŽRS.

Cvjetković je uvjeren da će ovakvih presuda biti sve više i da je blokada računa preduzeća neminovna. Mimo toga, upozorava da su novi pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta, koje je Uprava usvojila prije nekoliko dana, nezakoniti. Kaže da, barem on, nije vidio program zbrinjavanja radnika i pita generalnog direktora po kojim kriterijumima će biti izabrani oni kojima će biti uručen otkaz jer ih je, u prvoj sječi, višak više od 300.

“Osim ako to bude kako je neko zamislio da stranačka knjižica bude uslov jedini, da imate odgovarajuću stranačku knjižicu i da budete dobar poslušnik ili našim narodnim jezikom – dobar poltron”, rekao je Cvjetković.

Generalni direktor Željeznica kaže da su sindikati upoznati sa prijedlogom Pravilnika o radu i sistematizaciji. Čak i da su davali prijedloge. Ali, kako je i sam priznao – zaobišli su ih.

“Primjedbe nisu bile suštinske, nisu bile ono što smo mogli prihvatiti i što je stvarno bilo sa dobrom namjerom i korektno. Gdje su uočeni naše greške mi smo to prihvatili. Mi smo bili dužni prihvatiti mišljenje od sindikata a ne saglasnost”, ističe Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

I tako to u Željeznicama ide godinama – uprava jedno, sindikati drugo. Ni sad kad je stanje u firmi katastrofalno, nema kompromisa. Zato će radnici, u petak, na proteste. U Doboju će ponoviti svoje zahtjeve o isplati toplog obroka i prevoza koji kasni godinu dana, tražiće i redovnost u isplati plata. Ako sve ovo ne upali, stotinak ih je spremno i na štrajk glađu.