Željezničarima štrajkačima smanjili plate

Bez ikakvog upozorenja, bivši štrajkači glađu sa željeznice su za mjesec septembar dobili manje plate.

Neki i za 200 maraka. Jedini koji je bio pošteđen smanjenja je jedan od sindikalnih vođa, Zlatko Marin. Radnici kažu da su ostali zatečeni kada su im stigle takve plate, naročito jer je disciplinski postupak još u toku.

“Ono što je apsurdno u ovom svemu je što smo mi dobili disciplinsku prijavu, ali disciplinski postupak nije završen. Na osnovu čega su oni utvrdili da je to bilo nezakonito, nelegalno? Jer ja razumijem da je prošao disciplinski postupak, pa da su nam rekli da se od plate odbija 30 odsto naredna tri mjeseca. Sve bih mogao razumijeti, mada i to otom-potom. Ali na koji način, mi uopšte nismo bili na disciplinskom postupku”, komentarisao je radnik Željeznica RS Boris Šukalo.

Radnici tvrde da je njihov štrajk koji je trajao deset dana u skladu sa zakonom, dok u upravi Željeznica Republike Srpske kažu da je u pitanju nezakoniti, “takozvani” štrajk. Direktor Željeznica, Dragan Savanović, u telefonskoj poruci kaže – smanjenje plate je legalno, ali zbog disciplinskog postupka ne bi da ulazi u detalje.

“Disciplinski postupak je u toku, ne želim da utičem ni na koji način na komisiju, pa ni izjavom za medije. Što se tiče plate za septembar, obračun i isplata je urađena prema vremeniku rada, to jest prema evidenciji prisustva na radnom mjestu”, kazao je Savanović.

U upravi Željeznica imaju i objašnjenje zašto je Marin primio cijelu platu – kažu da on, za razliku od ostalih štrajkača, nema obavezu prisustva na poslu. On i drugi radnici, ipak, smatraju da je to učinjeno jer žele među njih da unesu raskol. Marin kaže da najnoviji udar na radnike dokazuje da poslodavci u Srpskoj mogu da rade šta im je volja.

“Ovo sad što se dešava je dokaz da u Republici Srpskoj radnik nema nikakvih prava, da radnik može samo da radi, ne smije da pita za platu ili bilo šta drugo što mu poslodavac otme, jer je to protivzakonito, tražiti da mu se isplaćuje nešto što je u skladu sa zakonom”, rekao je Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banjaluka.

Željezničari poručuju da ne odustaju od svojih prava, koja će tražiti preko suda. Ipak, neće po treći put štrajkovati glađu, jer ih je, kažu, to prethodni put stajalo jednog života.