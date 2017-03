Željezničari: Šansa Dodiku, a ne pristanak na mrvice

Željezničari u Srpskoj sumiraju utiske nakon štrajka, ali i posjete predsjednika RS.

Resorni ministar Neđo Trninić smatra da su protesti željezničara bili neopravdani, te ističe da razumije zabrinutost radnika, ali ne i način na koji to ispoljavaju.

“Nismo pristali na mrvice, nego smo predsjedniku dali šansu da ispuni ono što nam je obećao”, tako dan nakon prekida štrajka priča Čedomir Knežević, radnik Željeznica RS i predstavnik štrajkačkog odbora.

On uvjerava kolege i javnost da će sve ponoviti, ako bude trebalo. I kaže – na banjalučkoj željezničkoj stanici dogodilo se nešto što odavno nije viđeno.

“Mi iz štrajkačkog odbora ŽRS rodili smo novu kvalitetnu cjelinu, a to je radnička solidarnost, koje dugo nije bilo u ŽRS, a koju su predstavnici sindikata godinama žestoko razvaljivali”, ističe Čedomir Knežević.

Žestoka je bila i jučerašnja rakijica sa predsjednikom Republike, uz koju su pale garancije da će radnički zahtjevi biti ispoštovani. “Nije ovo ničija pobjeda, već dobar dogovor”, objašnjava Čedomir, te kaže da se, nakon ljekarskog pregleda, najeo krompir čorbe.

“Naješćemo se ovih dana”, kažu sindikalci, aludirajući na po dva topla obroka i prevoza, uz platu, koje su dobili u posljednja tri dana. Obećana im je i aktivnija ulogu u procesu restruktuiranja preduzeća. Tu posebno očekuju Dodikovu pomoć.

“Ispalo je da je predsjednik Republike morao da presječe svojim autoritetom sve one stvari koje generalni direktor i resorni ministar nisu mogli da riješe. Podsjećam da nisu imali sluha za naše zahtjeve, za dva protesta, za štrajkače glađu, za revolt ljudi koji su izašli na prugu”, kaže Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila.

Sve ovo ministru ni danas nije najjasnije. Neđo Trninić ponavlja da razloga za štrajk nije bilo.

“Ne razumijem koji je to zahtjev da bude isplaćena februarska plata. Ona bi svakako bila aktuelna da se isplati sljedeće sedmice. Nikada nije u ŽRS kasnila plata, samo je sada pomjerena, pa je isplaćena dva-tri dana ranije. Ipak, drago mi je da je štrajk prekinut, jer su pojedinci tamo ugrozili svoje živote”, kaže Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

“Sve se dobro završilo zahvaljujući autoritetu, ali i popularnosti predsjednika Republike”, rekao je ministar, kojem to, ipak, nije nimalo čudno, s obzirom na to da bi Vlada trebalo da rješava ovakve probleme. Kako god ko vidio jučerašnji odlazak Dodika među štrajkače i sve ono što se dešavalo na željezničkoj stanici, to je, na kraju, bio najozbiljniji radnički bunt u posljednje vrijeme.