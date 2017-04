Željezničari protiv kažnjavanja bundžija- najavljuju nove proteste

Željeznički sat otkucava i to najduže do isplate sljedeće plate. Za one koji su blokirali prugu biće manja, jer uprava prijeti radnicima da će im oduzeti dnevnice za te dane.

Pošto bi to, ionako mizerne plate od oko 400 maraka, smanjilo za 10 odsto od uprave traže da odustane od kažnjavanja buntovnika. Naročito, kažu, jer je amnestiju obećao lično predsjednik Republike.

“Dajemo zakonski rok od osam dana upravi preduzeća da povuče taj akt van snage. U suprotnom, svih šest sindikata dogovorili smo da ćemo ići u najradikalnije metode za ostvarivanje naših prava”, upozorava Boris Šukalo, Samostalni sindikat saobraćaja i transportne djelatnosti ŽRS.

Dogovor je bio da se uključe u proces restruktuiranja, ali ih uprava, kažu, ignoriše od protesta na ovamo. Okupljene sindiklalne vođe priznaju da su, zbog svega, u raskoraku između nagodbe i nove revolucije. Ponovo spominju proteste i štrajk glađu.

“Zaista je to nečuveno. Dakle, jedan direktor javnog preduzeća se stavio iznad interesa, prije svega, Republike Srpske, Željeznice i iznad nekih dogovora predstavnika sindikata zajednički sa predsjednicom Vlade, sa predsjednikom Republike”, rekao je Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila ŽRS.

U resornom ministarstvu ne žele da komentarišu najavu nove bune. Generalni direktor Dragan Savanović bio je nedostupan za komentar.

Radnici čekaju i novi dolazak Milorada Dodika na prugu koji je, kako tvrde, obećao obilazak Kolske radionice Željeznica u Prijedoru. Čedi štrajkaču, ikoni protesta, obećao je kažu posjetu do petka ove sedmice.