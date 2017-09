Željezničari pred skupštinom, predsjednik ih zove u Palatu!

Hitna pomoć i danas je intervenisala zbog željezničara-štrajkača i to pred Narodnom skupštinom. Jednom od njih je pozlilo, nakon što je devetočlana delgacija pokušala da u parlamentu nađe sagovornika, ali ih tamo niko nije dočekao.

“Ovo je čisti dokaz da u RS ne postoji nijedna institucija koja može i koja želi da zaštiti radnike. Pitamo se zašto plaćamo doprinose, zašto ti ljudi dobijaju tolike plate, kad ih nigdje nema? Kojoj god instituciji smo se obratili, nema nikoga da razgovara sa nama”, kaže Zlatko Marin, predsjednik Sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti Željeznica RS.

Ubrzo im je stigao poziv na razgovor. Predsjednik Srpske poziva ih u Palatu, uz napomenu da od desetak sindikata u ŽRS štrajkuije samo jedan. Poziva ih i da se vrate na posao, a rukovodstvo da pod hitno riješi zahtjeve radnika.

“Nije mi problem da se sretnem sa tim ljudima, pozivam ih čak i ako hoće mogu da dođu ovdje do mene, u svakom slučaju smatram da je to pitanje koje treba poslovodstvo da riješi i očekujem da to brzo bude gotovo”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

U međuvremenu, štrajkače je saslušao poslanik Adam Šukalo i to u skupštinskom restoranu. Oni i danas šalju poruku da njihov protest nema političku pozadinu i da samo traže sagovornika.

Zvaničan poziv predsjednika, kažu, još nisu dobili, ali se nadaju da će se već sutra sastati. Za to vrijeme, ljekari hitne pomoći konstantno dežuraju na banjalučkoj željezničkoj stanici, a dvojica štrajkača jutros su prevezena u bolnicu i zadržana na ispitivanjima.