Željezničari ostvarili većinu zahtijeva, mogući disciplinski postupci

Od jučerašnjih pet zahtjeva koje su željezničari u štrajku stavili pred Upravu, danas su se izborili za tri – februarsku platu, prevoz i topli obrok za tekuću godinu garanciju za redovna primanja u budućnosti. Tek danas pozvani su na pregovore, koji su trajali nekoliko sati iza zatvorenih vrata.



Sjeli su za sto sa predsjednikom, premijerkom, resornim ministrom i upravom Željeznica. Direktor Željeznica Dragan Svanović, pravio je pauze, jer mu se telefon usijao od poziva, ali pred novinare nije htio stati. Kao ni premijerka, uprkos isčekivanju novinarskih ekipa. Sindikalci su, poslije sastanaka bili raspoloženi za priču.

“Jeste li vi zadovoljni? To je ono što smo i tražili. Mi smo zadovoljni sa tim i vjerujejmo i predsjedniku i svima koji su htjeli da rješe ovaj problem. Vidjeli u smo u njima volju da rješe problem Željeznica koji je stvarno velik problem koji se nagomilao, vremenom će se riješiti. To je to što smo tražili”, rekao je potpredsjednik samostalnog sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti Boris Šukalo.

Radnici Željeznica ostali su kratkih rukava za dva svoja zahtjeva. Zaostala potraživanja željezničari će tražiti sudskim putem. Od smjene generalnog direktora Dragana Savanovića nema ništa, izričit je ministar Neđo Trninić.

“Što bi uprava bila smijenjena. Ja ne vidim, prvo, nije nadležnost nikakve grupe ljudi pa čak ni sindikata da mijenjaju u postvljaju kadrovsku politiku”, rekao je ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić.

Sindikalci tvrde da su se izborili za aktivnu ulogu u procesu restrukturiranja preduzeća. Dobili su i obećanje od predsjednika da neće biti disciplinski gonjeni. Ministar im odgovara da on za obećanje ne zna i da se željezničari neće tako lako izvući.

“Sigurno se moraju disciplinske pokrenuti. Uprava će procijentiti da li ce pokrenuti ili neće i preduzeti odgovrajuće mjere. Ako ocijeni da nema disciplinske odgovornosti, nece je biti, ako je ima sigurno neko mora da snosi odgvornost”, rekao je ministar Trninić.

“I opet apelujem za ove disciplinske da ne bude nekakvog revanšizma od strane direktora prema meni, nama i mojim kolegama koji smo ušli u ovo, da ne bude revanšizma da nam pokrežu disciplinske. Ovim putem apelujem predsjednika ako može da stane u našu odbranu”, rekao je Šukalo.

Jedanaest dana trajao je štrajk glađu željezničara Čedomira Kneževića iz Prijedora. Njegove kolege sa banjalučke stanice štrajkovale su nekoliko dana manje. U međuvremenu željezničari su organizovali protest u Banjaluci. Tek je isplata februarske plate željezničare poslala kućama.