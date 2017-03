Željezničari najavili proteste za 16. mart

Prije sastanka Boris Šukalo još jednom je pregledao jučerašnji prilog ATV-a. Ostali sindikalci došli su spremni i tad je počela rasprava – na momente na ivici sukoba. Zapelo je oko megafona.

Dogovor je postignut tek nakon četiri sata. Željezničari idu na ulicu 16. marta – i to u Banjaluci. Šetnja od Trga Krajine, pored zgrade Vlade, pa sve do parka Mladen Stojanović. Ako se ne ispune do sada izneseni zahtjevi štrajk gladju. U igri su opet i radikalnije mjere.

“Spremni smo poslije toga da uđemo u kršenje zakona znači iz razloga što vidimo da na zakonski način ništa ne možemo postići”, kaže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sinikata saobraćajno-transportne djelatnosti u ŽRS.

“Bilo je razgovora. Jedan od prijedloga je da bude i totalna obustava rada”, ističe Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila ŽRS.

U galami je neko predložio da po šinama skupljaju potpise pa da i Narodna skupština raspravlja o njihovom problemu, čak i to da se svaki dan ide u proteste. Na kraju su proteste zakazali za osam dana. Uz ranije zahtjeve dodali su još jedan – traže odgovornost svih dosadasnjih uprava. Aktuelni direktor ne javlja se na telefon. Ministar saobraćaja kaže – ne pristajem na ucjene.

“To nije aktivnost koja se završava preko noći. Odgovornost imaju pravo da traže ali ultimatume bilo koje vrste ja nikada ne prihvatam pa ni u ovom slučaju”, poručuje Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

Radnici su prošli petak na protestu bili nikad ljući – a revolt se očigledno preselio i na današnji sastanak. Upravi su dali rok do petka da ispuni sve njihove zahtjeve. Juče su u Vladi ministar i direktor zaključili da to nije moguće.