Željezničari ispraćeni u penziju

Za 26 željezničara radni vijek je završen. Moglo je i ranije da je ono za šta se zalagao koju godinu prije dobilo zakonski okvir kaže Nedislav Kuzmić. Četrdeset godina staža odavno je premašio.

„Otišao sam u penziju sa punih 45 godina penzijskog staža a od staža osiguranja 40 godina i 8 mjeseci. Po novom zakonu ja bih bio odavno u penziji međutim nisam imao godine starosti“, kaže Nedislav Kuzmić.

One više nisu uslov. Dovoljno je 40 godina staža, pa će Željeznice do kraja 2017. penzionisati 212 radnika. Računalo se na pedesetak više, ali s obzirom na to da i za žene važi 40, a ne 35 godina staža brojka je manja. Uprkos lakšem penzionisanju još 190 radnika u ovoj godini treba kući.

„Mi imamo mnogo mladih koji bi dobrovoljno napustili Željeznicu uz stimulativnu otpremninu i potražili zaposlenje da li u RS ili negdje u Evropi“, kaže Milijan Marković, predsjednik Sindikata željezničara ŽRS.

Brojku ne znaju ali kandidata ima na svim radnim mjestima i samo čekaju da se utvrdi visina stimulativne otpremnine. Ne čudi to one koji su radni vijek proveli na prugama.

„Ja mislim ipak u to vrijeme da je radnika čekalo sve, danas je to sve nekako na brzinu, neka ucjenjivanja, nije to to više, radnik je izgubio prava silu“, rekao je penzioner Vidosav Đurđević.

„Mislim da je najveći izazov ova transformacija koja je započela koja je uvijek bolna ne samo kod nas“, kaže Dimšo Todoorvić, član uprave ŽRS u penziji.

A transformacija podrazumijeva oko 2100 zaposlenih u Željeznicama. Do te brojke će se u naredne tri godine. Bezbolno je što će ih mnogi napustiti prirodnim odlivom, a mlađi su stručni, pa će se gdje god bili snaći.